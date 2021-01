Granerud zanesljivo do sedme zmage sezone, Pavlovčič odličen četrti

Bor Pavlovčičje s tem prišel do najvišje uvrstitve v svetovnem pokalu. Pred tem je bil najvišje uvrščen na sedmo mesto v finski Ruki na začetku te sezone. Za prvimi stopničkami v karieri je zaostal le 3,8 točke.

Po prvi seriji je bil Pavlovčič tretji z malenkostno prednostjo pred Kamilom Stochom. V drugo je mesto proti izkušenemu Poljaku izgubil, potem ko je pristal pri 136,5 metra. Pavlovčič je bil sicer v petkovih kvalifikacijah šele 27., danes pa je bil v poskusni seriji že peti in očitno prenesel občutke tudi na tekmo.

Desetič se je letos med deset najboljših uvrstil Anže Lanišek. Najboljši slovenski skakalec v skupnem seštevku, tam po novem zaseda šesto mesto, je bil po prvi seriji 12., v drugo pa je napredoval do končnega desetega mesta. Do točk je na prvi od dveh tekem v Willingenu prišelŽiga Jelar (227,8). Po prvi seriji je bil Jelar 19., v drugo pa je pridobil eno mesto in osvojil 13 točk za svetovni pokal.

V finale se nista uvrstila povratnik v svetovni pokal Timi Zajc, ki skače prvič po izključitvi iz ekipe za SP v poletih v Planici decembra lani, inTilen Bartol. Na koncu sta zasedla 42. oziroma 43. mesto.

V Willingenu na največji izmed velikih skakalnic ne nastopata Peter in Domen Prevc. Najstarejši izmed bratov Prevc je bil pozitiven na novi koronavirus, zaradi bližnjega stika pa je v domovini ostal tudi njegov brat Domen. Še pred tem je bil pozitiven na novi koronavirus tudiCene Prevc.