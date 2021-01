V Willingenu izpeljali le eno serijo: Granerud nezaustavljiv, Jelar najboljši Slovenec

V nemškem Willingenu so zaradi premočnega vetra odpovedali kvalifikacije, tako je v prvi seriji nastopilo vseh 55 skakalcev, tudi šest Slovencev: Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Žiga Jelar, Timi Zajc, Tilen Bartol in Lovro Kos. Organizatorji so imeli ogromne težave, znova zaradi vetra, z izpeljavo prve serije v konkurenci. Veliko je bilo premorov in čakanja, tekma je potekala brez pravega ritma, kar je bilo zelo težko za skakalce. Veter se je še stopnjeval, tako da je bilo vprašanje, ali bodo uspeli izpeljati tudi to serijo do konca. Uspelo jim je, so pa razumljivo odpovedali finalno serijo.

V teh zahtevnih pogojih se je najbolje znašel Halvor Egner Granerud, ki je skočil kar 149 metrov in gladko zmagal. Drugi je bil Poljak Piotr Zyla, tretji Nemec Marcus Eisenbichler. Od Slovencev je bil Žiga Jelar 12., Bor Pavlovčič 15., 16. pa Anže Lanišek.

Na prvi tekmi v Willingenu je bil od Slovencev najboljši Bor Pavlovčič, ki je zasedel četrto mesto, zmagal je Halvor Egner Granerud.