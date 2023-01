Winnipeg s predstavo sezone ugnal Pittsburgh

Edmonton si 49 točk v razvrstitvi tihomorske divizije deli s četrtuvrščenim Calgaryjem, medtem ko San Jose s 34 točkami ostaja na predzadnjem mestu. Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja (56 točk) zgolj dve točki zaostajajo za vodilno ekipo Vegas Golden Knights. Kralji bodo v nedeljo gostili drugo najboljšo ekipo metropolitanske skupine New Jersey Devils, ki so že v Los Angelesu in so premagali mestne tekmece Kings, Anaheim Ducks. Jack Hughes je dosegel dva zadetka in podajo za Devils, ki so v dvorani Honda s 6:2 odpravili račke.

Jesper Bratt je dosegel dva zadetka, Damon Severson je prispeval tri asistence, Vitek Vaneček pa je zbral 31 obramb za Devils, ki so dosegli tretjo zmago po vrsti. Jesper Boqvist in Dougie Hamilton sta dosegla vsak gol in podajo za New Jersey. Adam Henrique je dosegel gol in podajo, Trevor Zegras je zadel, John Gibson pa je zbral 33 obramb za Ducks, ki zasedajo predzadnje mesto v razvrstitvi zahodne konference.