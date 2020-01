Yule vodi po prvi vožnji, v finalu le Hadalin

Žan Kranjec, sicer veleslalomski specialist, je zasedel 34. mesto, a do finala mu je zmanjkalo le šest stotink sekunde. Finalne vožnje ga je najbrž stala napaka v zgornjem delu proge, ko je izgubil približno pol sekunde. Če na prvih treh mestih ne moremo govoriti o presenečenjih, pa sta za to poskrbela ruski veteran Aleksander Horošilov ( +0,42) na četrtem in norveški slalomist Sebastian Foss-Solevaagna petem mestu (+ 0,53). Posebej Horošilov je prijetno presenetil po vseh težavah s poškodbami ter dejstvu, da se je na progo podal s startno številko 25. Foss-Solevaag v tej sezoni še ni bil boljši kot deveti, na zadnjem slalomu v Zagrebu je vpisal 14. mesto. Zaostanki na relativno kratki progi so zelo majhni, tako da bo v drugo zelo pestro - z dobro vožnjo bo marsikateri smučar lahko zelo lepo napredoval po rezultatski lestvici.

Izidi prve vožnje:

1. Daniel Yule (Švi) 47,56

2. Henrik Kristoffersen (Nor) + 0,19

3. Andre Myhrer (Šve) + 0,40

4. Aleksander Horošilov (Rus) + 0,42

5. Sebastian Foss-Solevaag (Nor) + 0,53

…

20. Štefan Hadalin (Slo) + 1,33

Izven finala:

34. Žan Kranjec (Slo) +1,71