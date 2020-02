Yule vodilni po prvi slalomski vožnji, v finalu tudi Hadalin

Na sporedu je deveti slalom letošnje sezone svetovnega pokala, na startu je bilo 67 smučarjev. V vodstvu je po prvi vožnji Švicar Daniel Yule, ki ima 23 stotink sekunde prednosti pred Francozom Clementom Noelom, tretji je (s startno številko 20) Italijan Stefano Gross (+0,47).

Na startu sta bila dva slovenska smučarja. Štefan Hadalin je s startno številko 17 ob prihodu v cilj zasedel enajsto mesto in nato zdrsnil za nekaj mest, a brez težav zadržal mesto za finalno vožnjo, bil je 15. (+1.54). Žan Kranjec je šel na progo s številko 31, a je bil na koncu "prekratek" in je ostal zunaj trideseterice in tudi brez nastopa v drugem teku. Zasedel je 39. mesto (+2.74). Norvežan Henrik Kristoffersen, vodilni slalomist sezone, je odstopil.