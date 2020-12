Z novim koronavirusom v ZDA okužen član slovenske ekipe nordijskih kombinatorcev

"Moram vas obvestiti, da je prišlo v reprezentanci za nordijsko kombinacijo, ki se nahaja v Park Cityju v ZDA, do pozitivnega primera okužbe z novim koronavirusom. Celotni ekipi je bila s strani ameriške zdravstvenih organov odrejena 10-dnevna karantena, kar pomeni, da bodo morali do 21. decembra fantje ostati v ZDA," je v Planici v mehurčku svetovnega prvenstva v smučarskih poletih dejal tiskovni predstavnik Smučarske zveze SlovenijeTomi Trbovc. Trenutno potekajo pogovori s slovensko ambasado, da zagotovijo reprezentantom varno vrnitev v domovino po 21. decembru. "Zaenkrat so vsi v redu, le z blagimi simptomi. Upam, da se bodo čim prej vrnili," je še dodal Trbovc, ki ni podal imena okuženega tekmovalca ali člana strokovnega in spremljevalnega osebja. Nordijski kombinatorci bi morali pod vodstvom glavnega trenerja Gorana Janusa v Park Cityju nastopiti na treh tekmah celinskega pokala. V petek so v skakalnem delu nastopili na prvi tekmi, po okužbi pa so izpustili tekaški del te preizkušnje.