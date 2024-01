Z Zoranom Martićem se v Cedevito Olimpijo vrača Zoran Dragić

OGLAS

Slovenski reprezentant ima veljavno pogodbo s Cedevito Olimpijo do konca te sezone, kot pa je na današnji novinarski konferenci razložil direktor kluba Davor Užbinec, ni bil v igralskem kadru, saj je njegova pogodba preveč bremenila proračun kluba. Užbinec je dodal, da je bila to odločitev vodstva kluba, enako velja tudi za Alena Omića, s katerim Cedevita Olimpija po lanski sezoni ni našla skupnega jezika, ne pa trenerja Simoneja Pinigianija. Uradno je klub s slednjim pogodbo prekinil zaradi njegovega slabega zdravstvenega stanja, je povedal Užbinec.

58-letni Zoran Martić je četrtič v karieri dobil priložnost v najbolj prestižnem slovenskem košarkarskem kolektivu. V različnih vlogah je sodeloval v Smelt Olimpiji, Union Olimpiji in Petrol Olimpiji. Pogodbo s Cedevito Olimpijo je sklenil do konca sezone. Njegova prva poteza je bila vrnitev Zorana Dragića v igralski kader, na prvi trening pa je povabil tudi vse nadarjene mlade igralce. "To je bila tako moja želja kot odločitev kluba oziroma vseh treh strani. Glede na to, da Zoran Dragić od začetka sezone ni bil v trenažnem procesu, ga ne želim prehitro vreči v ogenj," je dejal Martić.

Direktor Užbinec je na temo Zorana Dragića dodal, da je klub z igralcem našel dogovor o prilagoditvi pogodbe, s katero bo lahko Cedevita Olimpija finančno uspešno izpeljala sezono, košarkar pa bo dobil pričakovano plačilo. "Že prej smo ga želeli vključiti v ekipo, saj na košarkarski tržnici ni dobil ustreznih ponudb za prestop v drug klub. Da se je na treninge vrnil s prihodom Zorana Martića, je le splet okoliščin," je dodal direktor kluba.

Zoran Martić ni želel podrobneje komentirati dogajanja v klubu v prvih treh mesecih, v katerih je Cedevita Olimpija pokazala dva povsem nasprotna obraza. V evropskem pokalu je po 13 tekmah še brez zmage, v ligi ABA pa z izkupičkom 10-4 zaseda mesta tik pod vrhom razpredelnice. "Sezona je potekala po principu toplo-hladno, podobno so igrali tudi igralci, ki so precej nihali v formi oziroma pripravljenosti. Moja naloga je, da izpostavim dobre plati in skušam zakriti tiste slabe. Dejstvo je, da je ekipa, ki je odvisna od napada, zelo ranljiva, če nima svojega dne. Cedevita Olimpija bo pod mojim vodstvom igrala hitreje, bolj agresivno, predvsem pa zbrano v obrambi in skoku," je dodal Martić.

Cilji Cedevite Olimpije v tej sezoni so jasni, pravi novi trener. Glede na to, da v evropskem pokalu nima več možnosti za napredovanje, bo evropske tekme izkoristila za uigravanje pred nastopi v ligi ABA, kjer je želja uvrstitev med prve štiri ekipe, ter državnem prvenstvu in slovenskem pokalu, kjer Ljubljančani razmišljajo zgolj o prvem mestu.

