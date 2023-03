Za prihodnost se ni bati: Kaja Zorč mladinska svetovna prvakinja

Kaja Zorč je prva slovenska junakinja mladinskega svetovnega prvenstva v biatlonu. Na individualni tekmi v Ščučinsku je postala svetovna prvakinja v kategoriji mlajših članic. Do izjemnega uspeha se je prebila po zaslugi zelo spodbudnega teka in zanesljivega streljanja. V težkih razmerah so imele vse biatlonke težave, Kaja Zorč pa jih je reševala odlično. Le na drugem postanku na tekmi se ji je, kot poroča uradna spletna stran SZS, malce zalomilo, ko je zgrešila trikrat. V težki tekmi pa tri kazenske minute niso bile preveč in na koncu je premagala vso konkurenco. Pred drugo Francozinjo Jeanne Richard je slavila s prednostjo, večjo od pol minute. Tretja je bila še ena Francozinja Leonie Jeannier, obe tekmovalki pa sta zgrešili štiri strele. Slovenski uspeh je z izjemnim osmim mestom dopolnila Klara Vindišar, ki je storila še eno strelsko napako manj od Zorčeve, a je bila malenkost počasnejša na progi. Od kolajne jo je ločilo manj kot minuta. Na odličnem 25. mestu je bila še Lena Repinc, ki pa je tokrat zgrešila šest strelov. "Te zmage resnično nisem pričakovala. Bili so zelo težki pogoji in sem presrečna, da sem tekmo izpeljala tako, kot sem jo," je za uradno spletno stran SZS dejala novopečena svetovna prvakinja.

V moški konkurenci je šel naslov po zaslugi Benjamina Menza v Nemčijo. Na drugo in tretje mesto sta se uvrstila Norvežana Einar Hedegart in Isak Frey. Za najboljšo slovensko uvrstitev je poskrbel Jaša Zidar na 29. mestu. Preveč napak na strelišču so naredili Matic Repnik, Matic Bradeško in Lovro Planko.