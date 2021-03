Za biatlonsko prihodnost se ni bati: štafeta mladink do srebra na SP

Klara Vindišar, Kaja ZorčinLena Repinc so na štafeti poskrbele za novo izjemno uvrstitev. Naše biatlonke so vsega skupaj naredile osem poprav in z 13.2 sekunde zaostanka za francosko ekipo prišle do naslova mladinskih podprvakinj. Slovenski nastop je začela Vindišarjeva, ki je Zorčevi predala kot sedma, slednja pa je z zelo dobrim tekom ekipo pripeljala na tretje mesto, pol minute za Francijo in Italijo, Jasno je bilo, da bo 17-letna Repinčeva napadala kolajno. Uspelo ji je prehiteti Italijanko, za Francozinjo pa si je privoščila popravo preveč na strelišču in zasedla drugo mesto z zaostankom 13 sekund.



Na tekmi štafet za mladince so naše barve branili Drejc Trojer, Pavel TrojerinMark Vozelj. Nastop se žal ni izšel po načrtih, saj so kazenski krog obiskali kar šestkrat, s čimer so bili na koncu uvrščeni na 18. mesto.