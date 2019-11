Za Ilko Štuhec nekaj neznank, a cilji so jasni: Smo lovci in ne plen

Lake Louise v Kanadi, prizorišče uvodnih preizkušenj v hitrih disciplinah, je bil desetletje v domeni Vonnove, ki je v Skalnem gorovju absolutna rekorderka po številu zmag in stopničk. V Lake Louisu, kjer so progo poimenovali po sloviti Američanki Lake Lindsey Way, je zbrala vsega skupaj 25 uvrstitev na zmagovalni oder, od tega je bilo kar 18 zmag, štirinajst smukaških. Le na superveleslalomih je na tem prizorišču pred Vonnovo z letošnjim letom prav tako tekmovalno upokojeni norveški as Aksel Lund Svindal s šestimi zmagami. Vonnova in Avstrijec Hermann Maier si delita drugo mesto s štirimi superveleslalomskimi zmagami. Čeprav je Vonnova pred obema po zbranih osmih uvrstitvah na superveleslalomske stopničke v Lake Louisu.

Uspel ji je tudi redek 'dvojček' V sezoni, ki je bila zadnja v karieri ameriške kraljice hitrih disciplin Lindsey Vonn , so Avstrijke v svetovnem pokalu osvojile šest od osmih smukov. Preostala dva sta pripadla Italijanki in Slovenki. Sofia Goggia je bila najhitrejša v Crans Montani, Štuhčeva pa v Val Gardeni, kjer je bil 18. december lani povsem v znamenju Slovenije. Mariborčanka je namreč osvojila redki dvojček zmag, saj bila najhitrejša tudi na superveleslalomu. V minuli sezoni je slovenska krotilka smukaških grbin po zmagi še dvakrat krojila smukaški vrh z drugim in tretjim mestom v Cortini d'Ampezzo.

A 29-letne Štajerke ni bilo v sklepnih bojih za smukaški globus. Posebni seštevek ženskega svetovnega pokala v najhitrejši disciplini alpskega smučanja je bil po dvanajstih letih spet v avstrijskih rokah. Kristalni globus je osvojila Nicole Schmidhofer . Tudi drugo in tretje mesto seštevka sta pripadli Avstrijkama Stephanii Venier in Romani Siebenhofer . Slovenka je bila najboljša Neavstrijka na četrtem mestu.

Zmaga Mojce Suhadolc pred 20 leti

Lake Louise je bil tudi prizorišče slovenskih zmag. Mojca Suhadolcje kot prva Slovenka orala ledino z zmago na superveleslalomu pred natančno 20 leti (28. 11. 1999). Tina Mazeje zmagala na smuku v Lake Louisu 5. decembra 2014, dva dni zatem pa še osvojila tretje mesto na superveleslalomu. Lake Louise se je decembra 2016 iz "Lake Vonn" začasno preimenoval v "Lake Štuhec", ko je Mariborčanka osvojila svoji prvi smukaški zmagi. Sezona 2016/17 je bila njena najboljša doslej. Po Lake Louisu je do konca tiste sezone nanizala še enajst uvrstitev na stopničke, od tega sedem zmag. Sezono 2016/17 pa končala s smukaškim in kombinacijskim globusom ter kot drugouvrščena v skupnem seštevku. Boljša je bila zgolj Mikaela Shiffrin.

Lanska ženska smuka v Lake Louisu je dobila Schmidhoferjeva, superveleslalom pa ameriška zvezdnica Shiffrinova. Štuhčeva je po izpuščeni sezoni 2017/18 zaradi operacije kolenskih vezi v Lake Louisu dobila potrditev, da je na pravi poti. Smuka je končala na šestem in 14. mestu, superveleslalom pa na desetem. Seveda pa primerjave z minulo sezono niso upravičene. Kajti nova poškodba je načrte znova postavila na glavo. Štuhčeva se je po koncu pretekle sezone odločila za velike spremembe.

Konec sodelovanja s šampionsko ekipo

Razšla se je s trenerjem in koordinatorko za telesno pripravo, Grego Koštomajemin Anjo Šešum, s katerima je posegla po najvišjih mestih, a tudi doživela usodna padca. Od stare ekipe sta ostala le serviser Aleš Sopotnikin mama Darja Črnko. Nove izzive, osrednji so vsekakor olimpijske igre leta 2022, bo skušala izpeljati z novima sodelavcema za kondicijsko pripravo in v sodelovanju z izkušenim švicarskim trenerjem Stefanom Abplanalpom, ki je navdušen nad tem, kako močna se je Ilka vrnila na sneg.

Njegove dobre zveze na drugi strani Atlantika so pripomogle, da Štuhčeva formo pred uvodnimi tekmami pili na najboljših trening terenih na svetu v ameriškem Copper Mountainu. Poleti pa je bila tudi pred vsemi, saj se ni odločila za pot na južno poloblo, ampak je za prve zavoje na snegu izkoristila zelo dobre razmere na ledenikih v Švici. Kljub neznankam so cilji zelo visoko postavljeni.

Abplanalp: Zagotovo bo smučala s polno paro

"Smo lovci in ne plen. Nekateri drugi bodo bolj pod pritiskom, saj se Ilka vrača po poškodbi. Ilka bo zagotovo smučala s polno paro,"novi trener Štajerke pred odhodom čez lužo ni bil v dvomih, kaj si oba želita. Čeprav v tej sezoni ni velikih tekmovanj, kot so olimpijske igre, pa je dvakratna smukaška prvakinja visoko motivirana:

"Res ni velikih tekem, a globuse se še vedno deli. Mislim, da tudi to nekaj velja. Vem, da če sem sproščena, razmišljam samo o smučanju in uživam, kar je lahko zelo zelo dobro. Kako bo, pa bomo videli. Verjamem, da tudi konkurenca ni ravno počivala. Kmalu bomo videli."

Na ženskem sporedu, ki se bo sklenil marca v Cortini d'Ampezzo, je devet smukov (Lake Louise, Val d'Isere, Zauchensee, Bansko, Roza Hutor, Garmisch-Partenkirchen, Crans Montana), sedem superveleslalomov (Lake Louise, St. Moritz, Bansko, Roza Hutor, Ga-Pa, La Thuile) in štiri alpske kombinacije (Val d'Isere, Zauchensee, Crans Montana, La Thuile). V soboto in nedeljo bosta v Lake Louisu najprej moški tekmi, smuk in superveleslalom. Od šestega do osmega decembra, ko bodo moški v Beaver Creeku, pa bodo v Lake Louisu ženska smuka in superveleslalom. Ženski del karavane v tehničnih disciplinah se je iz Levija preselil v Killington, kjer bosta na sporedu veleslalom in slalom.