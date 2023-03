Za konec SP v Planici dvojna norveška zmaga v kraljevi disciplini

Za Golberga je to tretja zlata kolajna v Planici po zmagah v ekipnem sprintu in v štafeti.

"Zmagati na 50 km v klasični tehniki predstavlja sanje vsakega tekmovalca. Vse sem naredil, da bi danes zmagal, do želenega cilja pa so mi pomagale tudi izjemne smuči," je za Eurosport dejal Golberg.

Golberg se je tako maščeval rojaku za drugo mesto v sprintu med posamezniki, s tem pa je osvojil prvi posamični naslov svetovnega prvaka. Do zmage je po zelo izenačenem teku, strnjena skupina okoli 10 tekačev je namreč vztrajala na čelu vse do zadnjih kilometrov, prišel v samem zaključku preizkušnje.

Na dirki, ki so jo zaznamovale temperature nad lediščem in vse bolj mehek sneg, so nastopili tudi trije Slovenci.

Najboljši med njimi je bil Miha Ličef na 39. mestu z zaostankom 10 minut ter 11,3 sekunde, Jošt Mulej pa je zasedel 45. mesto z zaostankom 20:08,7 minute.

Oba sta bila po tekmi zadovoljna, da sta lahko na kraljevski preizkušnji tekmovala pred domačo publiko. "Zagotovo je to neverjetna izkušnja, ki je v svoji karieri ne doživijo tudi nekateri športniki iz večjih držav. Odtekel sem štiri tekme tukaj, današnji rezultat morda ni optimalen, ni niti slab, a sem zelo hvaležen za to izkušnjo," je dejal Ličef.

Podobno je dejal 20-letni Mulej, ki je preizkušnjo označil za najtežjo v svoji karieri. "Ne bom lagal, trpel sem od prvega kroga. Ampak danes sem garal do cilja za vse moje prijatelje, trenerje, podpornike in družino. Veliko pomeni imeti takšno prvenstvo doma, pokazati ljudem, kaj je tek na smučeh. In mislim, da bom lahko iz te izkušnje veliko potegnil," je dejal.

* Izidi, smučarski tek, moški, 50 km (klasično):

1. Paal Golberg (Nor) 2:01:30,2 ure

2. Johannes Hösflot Klaebo (Nor) + 1,0

3. William Poromaa (Šve) 1,2

4. Calle Halfvarsson (Šve) 1,6

5. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 6,2

6. Iivo Niskanen (Fin) 9,4

...

39. Miha Ličef (Slo) 10:11,3

45. Jošt Mulej (Slo) 20:08,7

- odstopil:

Miha Šimenc (Slo)