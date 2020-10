Za Lampičevo bo prvi stik s snegom na ledeniku Dachstein

Po dvotedenskih pripravah v začetku septembra v Planici, kjer se je A-reprezentanci prvič v poletnem obdobju pridružila tudi Anamarija Lampič, se je slovenska reprezentanca odpravila še na skupinske priprave v Italijo.

"Kljub nekoliko slabšemu vremenu so tekmovalci in tekmovalke opravili dober trening. Vzdušje v ekipi je odlično in z dobro popotnico treninga v Italiji vsi nestrpno pričakujemo naslednje priprave, ki bodo na avstrijskem ledeniku Dachstein. Držimo pesti za dobre pogoje in prvi stik s snegom v novi sezoni," je za spletno stran Smučarske zveze Slovenije (SZS) sporočil glavni trener reprezentance Nejc Brodar.