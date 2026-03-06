'Bil sem 0,1 kilograma pod potrebno telesno težo za svojo dolžino smuči'

Dovoljena dolžina skakalnih smuči je namreč določena tudi glede na telesno težo skakalca. To pomeni, da lahko že najmanjša sprememba v teži vpliva na predvideno dolžino smuči.
Tako je bilo tudi v primeru Domna Prevca. Najboljši skakalec letošnje zime si je s skokom, dolgim 129 metrov, že zagotovil rekordno sedmo zaporedno zmago v svetovnem pokalu, a so kontrolorji opreme naknadno ugotovili, da so bile Prevčeve smuči glede na njegovo telesno težo za en centimeter predolge.
"Haha, ja, bil sem 0,1 kilograma pod telesno težo, ki jo potrebujem za svojo dolžino smuči. Še vedno pa sem uspel premagati urok Lahtija in sem vznemirjen pred tekmama v prihodnjih dveh dneh. Čestitke za danes, fantje!" je na svojem Instagram profilu zapisal Prevc.
Tudi po diskvalifikaciji, zaradi katere je ostal brez zmage, pa je že zapečatil osvojitev velikega kristalnega globusa. Postal je šele tretji Slovenec, ki mu je v moški konkurenci uspelo osvojiti to lovoriko, pred njim sta globus dvignila le Primož Peterka in Domnov starejši brat Peter Prevc.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.