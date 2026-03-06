'Bil sem 0,1 kilograma pod potrebno telesno težo za svojo dolžino smuči'

Dovoljena dolžina skakalnih smuči je namreč določena tudi glede na telesno težo skakalca. To pomeni, da lahko že najmanjša sprememba v teži vpliva na predvideno dolžino smuči.

Tako je bilo tudi v primeru Domna Prevca. Najboljši skakalec letošnje zime si je s skokom, dolgim 129 metrov, že zagotovil rekordno sedmo zaporedno zmago v svetovnem pokalu, a so kontrolorji opreme naknadno ugotovili, da so bile Prevčeve smuči glede na njegovo telesno težo za en centimeter predolge.