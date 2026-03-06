Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

'Bil sem 0,1 kilograma pod potrebno telesno težo za svojo dolžino smuči'

Lahti, 06. 03. 2026 16.42 pred eno minuto 1 min branja 20

Avtor:
Ž.Ž.
Domen Prevc

Najboljši skakalec Domen Prevc si je v Lahtiju s prepričljivo najdaljšim skokom že priskakal sedmo zaporedno zmago, ko je odjeknila novica o njegovi diskvalifikaciji. Slovenčeve smuči so bile namreč za en centimeter predolge glede na njegovo telesno težo. Kot je pojasnil dobitnik velikega kristalnega globusa, je bil za predvideno dolžino smuči za sto gramov prelahek.

Domen Prevc
Domen Prevc
FOTO: Profimedia

Dovoljena dolžina skakalnih smuči je namreč določena tudi glede na telesno težo skakalca. To pomeni, da lahko že najmanjša sprememba v teži vpliva na predvideno dolžino smuči.

Tako je bilo tudi v primeru Domna Prevca. Najboljši skakalec letošnje zime si je s skokom, dolgim 129 metrov, že zagotovil rekordno sedmo zaporedno zmago v svetovnem pokalu, a so kontrolorji opreme naknadno ugotovili, da so bile Prevčeve smuči glede na njegovo telesno težo za en centimeter predolge.

Zapis Domna Prevca na Instagram profilu
Zapis Domna Prevca na Instagram profilu
FOTO: Instagram

"Haha, ja, bil sem 0,1 kilograma pod telesno težo, ki jo potrebujem za svojo dolžino smuči. Še vedno pa sem uspel premagati urok Lahtija in sem vznemirjen pred tekmama v prihodnjih dveh dneh. Čestitke za danes, fantje!" je na svojem Instagram profilu zapisal Prevc.

Preberi še Domen Prevc kljub diskvalifikaciji do velikega kristalnega globusa

Tudi po diskvalifikaciji, zaradi katere je ostal brez zmage, pa je že zapečatil osvojitev velikega kristalnega globusa. Postal je šele tretji Slovenec, ki mu je v moški konkurenci uspelo osvojiti to lovoriko, pred njim sta globus dvignila le Primož Peterka in Domnov starejši brat Peter Prevc.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
domen prevc smučarski skoki

Domen Prevc kljub diskvalifikaciji do velikega kristalnega globusa

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lens
06. 03. 2026 17.54
Če bi spil pol kozarca vode, bi bilo vse ok. Nepragmatična pravila.
Odgovori
0 0
obožeobože
06. 03. 2026 17.45
Ah....brez veze. Ta pravila čudna.
Odgovori
+3
4 1
vrtnar _
06. 03. 2026 17.45
dejansko so nu odvzeli to sezono dve zmagi, tisto ko so mu smuči pobegnile, pa ne smemo nastopati in sedaj to in obakrat dejansko bil parc zmago sedaj sploh
Odgovori
+3
3 0
vrtnar _
06. 03. 2026 17.46
ne bom popravljal, boste že razumeli
Odgovori
+2
2 0
zmerni pesimist
06. 03. 2026 17.44
In kdo je šlampast takoj knjigo dat
Odgovori
0 0
ptuj.si
06. 03. 2026 17.38
Debelina lasu je 0,05 mm in ne 1 cm.
Odgovori
+4
4 0
KomentInfoButaleReport 2.0
06. 03. 2026 17.36
Potreba je pač potreba. Ne more s polnim trebuhom skakat… je šel pač prej kakat..
Odgovori
+1
1 0
Primož Rus
06. 03. 2026 17.29
Slatnar je zgleda SLEP da NE VE kaka je DOVOLJENA DOLŽINA smuči po FIS standardih
Odgovori
-7
3 10
Masturbator
06. 03. 2026 17.24
slovenska slamparija pac.
Odgovori
-3
3 6
Greznica
06. 03. 2026 17.33
zavedni slovenec si ...
Odgovori
-1
1 2
Colgate
06. 03. 2026 17.34
@zamejc Nismo mi tuljoti iz Trsta veš
Odgovori
+2
2 0
Colgate
06. 03. 2026 17.37
@greznica ne, on je zamejc Fabio Cosshutta
Odgovori
+1
1 0
mertseger
06. 03. 2026 17.20
A nimajo nobene kontrole kako dolge smuči se delajo ker 1 cm pa ni več malo glede na natančnost strojev
Odgovori
-3
0 3
JoskoP
06. 03. 2026 17.19
Od kdaj je las 1 cm?
Odgovori
+1
2 1
First Last
06. 03. 2026 17.17
Ja 1cm mu je prinesel cel meter več, pa to.
Odgovori
+1
3 2
piko3
06. 03. 2026 17.15
A je bil spet tisti Švicar? Nein, Nein, Nein!
Odgovori
+1
5 4
scipio
06. 03. 2026 17.14
Sabotaža!
Odgovori
+1
3 2
Anion6anion
06. 03. 2026 17.14
Zdaj pa povejte kdo je kriv ! Ker to je pa šlamparija!
Odgovori
+7
7 0
11TNT11
06. 03. 2026 17.13
Ekipa pa kaj je z vami? Domen je trenutno 2 razreda boljši od drugih, a res ne morete vzeti pri njegovi opremi nekaj rezerve??? To mu zna pustiti posledice...
Odgovori
+2
4 2
medusa
06. 03. 2026 17.13
Hm...Pa saj ja vedo koliko dolge mora meti?!
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Portal
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
zadovoljna
Portal
Tudi visoka starostna razlika ju ni ločila
Dnevni horoskop: Vodnarji potrebujejo čas zase, tehtnice so v skrbeh
Dnevni horoskop: Vodnarji potrebujejo čas zase, tehtnice so v skrbeh
3 znamenja, ki jih v marcu čakajo velike spremembe
3 znamenja, ki jih v marcu čakajo velike spremembe
Napaka, ki jo delamo čisto vsi
Napaka, ki jo delamo čisto vsi
vizita
Portal
Kako pridobiti izklesan trebušček brez trebušnjakov: vaje, ki res delujejo
Ali lahko določena živila omilijo simptome alergij?
Ali lahko določena živila omilijo simptome alergij?
Kaj je čustvena regulacija in kako se je naučiti
Kaj je čustvena regulacija in kako se je naučiti
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
cekin
Portal
Upokojencu ukradli identiteto: 180.000 evrov dolga, zamrznjena pokojnina
Zaposleni z ADHD-jem razkrivajo: 'Kot da bi vsi dobili priročnik – razen mene.'
Zaposleni z ADHD-jem razkrivajo: 'Kot da bi vsi dobili priročnik – razen mene.'
Kako v pisarni urediti svojo pisalno mizo: praktični nasveti za večjo produktivnost
Kako v pisarni urediti svojo pisalno mizo: praktični nasveti za večjo produktivnost
Iz Dubaja z letom za 170.000 evrov: britanski bogataš požel številne kritike
Iz Dubaja z letom za 170.000 evrov: britanski bogataš požel številne kritike
moskisvet
Portal
Lepa igralka priznala: sem sapioseksualka
Formula 1: Največ možnosti za naslov pripisujejo dirkaču Mercedesa
Formula 1: Največ možnosti za naslov pripisujejo dirkaču Mercedesa
Avdiofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
Avdiofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
Andrea Bocelli na belem konju osupnil Sanremo
Andrea Bocelli na belem konju osupnil Sanremo
dominvrt
Portal
Triki za hitrejšo kalitev semen in bogat pridelek
Večna lesena deska za rezanje? S temi triki jo ohranite kot novo desetletja!
Večna lesena deska za rezanje? S temi triki jo ohranite kot novo desetletja!
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
okusno
Portal
'Noro' testo, ki v hladilniku zdrži 7 dni, iz njega pa pripravite od rogljičkov do pice
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
Ideja za okusno in poceni kosilo
Ideja za okusno in poceni kosilo
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
voyo
Portal
Instant družina
Kmetija
Kmetija
Formula 1: VN Avstralije
Formula 1: VN Avstralije
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551