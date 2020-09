Za olimpijske igre v Pekingu že zgrajen tekaški in biatlonski center

Vsi objekti za olimpijske igre v Pekingu bodo nared do konca letošnjega leta, so ponovno zatrdili Kitajci, ki so pred tem že pripravili uspešne poletne igre leta 2008. Objekti za biatlon, smučarske teke in tekaški del nordijske kombinacije bodo del kompleksa Džangdžjakov v provinci Hebej, ki je 220 km oddaljena od mestnega središča Pekinga.

Tam bodo podelili 11 kompletov kolajn v biatlonu in 12 v smučarskem teku. V bližini so tudi skakalnice in tekmovališča za deskanje na snegu. Tekmovanja na OI bodo potekala v treh večjih središčih, poleg kitajske prestolnice in Džangdžjakova še v Jančingu, 90 km od Pekinga, kjer bodo na sporedu preizkušnje v alpskem smučanju, sankanju in bobu.