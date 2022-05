Za opremo Ilke Štuhec bo po novem skrbel avstrijski proizvajalec Kästle

Podjetje se ponaša s skoraj 100-letno zgodovino, s sklenitvijo sodelovanja z Ilko Štuhec nadaljuje svojo pot v svetovnem pokalu v alpskem smučanju. "Identiteto avstrijskega proizvajalca tvori napredna, nekonvencionalna miselnost, prizadevanje za inovacije ter pozornost do tehnologije in podrobnosti. Njihov cilj je nadaljevanje bogate zgodovinske dediščine in hkrati prilagoditev najpomembnejših komponent sodobnim tekmovalnim razmeram," so zapisali v izjavi za javnost.

"Kästle je pokazal veliko željo in pripravljenost na sodelovanje, pri katerem v središče postavljajo športnika in njegove potrebe. Po koncu sezone smo kar veliko testirali in smuči so se izvrstno izkazale. Občutki, ki sem jih imela na njih, so odlični, smuči so odzivne in prava izbira za nadaljevanje moje kariere," je ob tem dejala Mariborčanka.

Poudarila je tudi dobre odnose z ljudmi, ki skrbijo za razvoj in to, da je tekmovalni del blagovne znamke na najvišji možni ravni. "Do sezone nas čaka še veliko dela, a od tega nismo nikoli bežali, zato sem prepričana, da bomo v novo sezono vstopili dobro pripravljeni. Veselim se," je še dodala v zadnjih letih najboljša slovenska smučarka v hitrih disciplinah.