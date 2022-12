Za slovenske biatlonce in biatlonke pravega počitka ne bo

Reprezentanca je jasna. V moški konkurenci bodo slovenske barve branili Jakov Fak , Miha Dovžan , Rok Tršan , Alex Cisar , Lovro Planko in Anton Vidmar . Med dekleti je prvo ime trenutno Polona Klemenčič , javnost nestrpno pričakuje redne nastope Anamarije Lampič, vrsto izkušenj ima Živa Klemenčič, priključuje se Lena Repinc . Ženska vrsta je z letošnjimi dosežki Polone Klemenčič vnovič dobila tekmovalko, ki se redno poteguje za uvrstitev med 20 najboljših. "Res sem zadovoljna. Videla sem, da se da in potem je vse lažje," je dejala tekmovalka kranjskega Triglava in dodala, da je bila posebej vesela uspešnega nastopa ženske štafete in osmega mesta.

Poseben magnet za publiko je Anamarija Lampič, presenečenje sprinta iz Hochfilzna, saj je ob premieri v svetovnem pokalu osvojila peto mesto. Pred Pokljuko pravi: "Počutim se dobro, imam veliko energije, ki jo je po treh tednih tekem sicer malo, ampak tukaj je božič, čas za družino, drobna darila in vse gre spet gor."

O svoji biatlonski premieri pa pravi: "Nisem bila šokirana samo jaz, ampak tudi vsi ostali. Res je bilo noro. V conah za intervjuje sem bila skoraj uro in pol, ampak bilo je super. Upam le, da bo šlo tako naprej." Tekmovalka svari pred prevelikimi pričakovanji na Rudnem polju: "Letos nabiram izkušnje. To je moje prvo leto in želim si preizkusiti čim več stvari, da me kasneje kaj ne preseneti." Ob tem je že omenila letošnjo nerodnost, ko je na eni od tekem startala prezgodaj in bila diskvalificirana, a je to vzela kot dragoceno šolo.

Jakov Fak z enim sedmim mestom ni povsem zadovoljen z opravljenim. "Solidno, ni pa še tako, kot sem si želel sam in vem, da zmorem. Bilo je preveč podarjenih mest pred mano. Zavedam se, da moram pokazati več. Prav veselim se, da bo prvi svetovni pokal po novem letu na Pokljuki in prav za tukaj si želim, da bi šlo vse po načrtih."

Na Rudno polje je Fak povabil tudi gledalce: "Vesel sem že, da bo prišlo v četrtek toliko otrok, saj smo tudi ambasadorji svojega športa. Le z velikim številom tekmovalcev lahko najdemo nove mlade in uspešne biatlonce. Seveda pa prav lepo vabljeni vsi, ki imajo radi ta šport. Veseli bomo prav vsakega vzklika na Pokljuki."