Za slovo od koledarskega leta dvojna francoska biatlonska zmaga

Emilien Jacquelin je pred navdušeno domačo množico 20.000 navijačev tokrat našel pravo kombinacijo teka in streljanja. Kazenski krog si je privoščil le na tretjem postanku, kar je za zmanjšanje zaostanka izkoristil nadarjeni Avstrijec Felix Leitner, v ozadju pa je večja skupina tekmovalcev čakala na še eno napako Francoza.

Te niso dočakali, natančen je bil tudi Avstrijec, ki je edini na tekmi zadel vseh 20 tarč, vseeno pa so favorizirani tekmovalci začutili priložnost, da ujamejo vsaj Leitnerja. To je po Fillonu Mailletu uspelo tudi Norvežanu Tarjeiju Boeju, zelo pa sta se mu približala tudi Norvežan Vetle Sjastad Christiansen in Nemec Johannes Kühn.