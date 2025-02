Za slovo od rednega dela rapsodija zmajev na Dunaju

Zadnji krog rednega dela v regionalnem tekmovanju za današnja tekmeca ni imel posebnega pomena. Ljubljančani so bili prikovani na osmo mesto, ki ga niso mogli izgubiti, Dunajčani pa so bili deseti in tudi varni kot zadnji potnik v kvalifikacije za končnico.

Gostje, ki so sicer pred začetkom sezone napovedovali oziroma merili na uvrstitev med prvih šest, kar bi pomenilo neposredno uvrstitev v končnico, so po slabem srednjem delu sezone in trenerski menjavi pristali v kvalifikacijskem boju za dodatni mesti v izločilnem delu sezone. So pa v zadnjih krogih vsaj potrdili osmo mesto, ki prinaša prednost domačega ledu v kvalifikacijah. V lanski sezoni so se znašli v podobnem položaju, a takrat je imel prednost Pustertal in se tudi uvrstil v končnico po zmagi na odločilni tekmi doma.