Za smučarje bo priporočljiva uporaba zračnih blazin in perila, odpornega na ureznine

Kot je mogoče razbrati iz sporočil, objavljenih na spletnih straneh Fisa, bodo za tekmovalce v prihajajoči sezoni izdali navodilo, da je priporočljiva uporaba sistema zračnih blazin ter spodnjega perila z zaščito proti urezninam. Če bo Fisovo predsedstvo na konferenci 2. junija podprlo te načrte, bi oba varnostna elementa s sezono 2022/23 postala obvezen del opreme. Tudi v minuli sezoni je bila v ospredju problematika padcev in poškodb smučarjev. Teh ni manjkalo. Eno izmed sredstev za zaščito pred najhujšimi posledicami padcev pri velikih hitrostih je uporaba zračne blazine. Gre za isto tehnologijo "pametnih jopičev", torej zračnih blazin, ki jo uporabljajo v svetovnem prvenstvu motociklistov motoGP. Zračno blazino kot nekakšen brezrokavnik ima športnik oblečeno pod tekmovalnim dresom, kombinezonom, v primeru padca se samodejno napihne in zaščiti uporabnikov zgornji del trupa, rebra, vrat in hrbet. Zelo nevarne so tudi poškodbe s kot britev ostrimi robniki smuči, ki lahko smučarju povzročijo grde ureznine. Že več let potekajo pogovori o tem, kako zmanjšati možnosti takšnih poškodb. Eden izmed načinov je uporaba posebnega spodnjega perila, ki nudi zaščito proti urezninam. Na potrditev čaka tekmovalni spored svetovnega pokala smučarjev za sezono 2021/22. Alpski odbor pri Fisu je 12. maja pripravil program z enakim razmerjem tekem v tehničnih in hitrih disciplinah. Že kar nekaj let se namreč specialisti za hitri disciplini (smuk, superveleslalom) pritožujejo, da imajo manj tekem.

Za oba spola, če seveda ne bo odpovedi zaradi vremena ali pandemije novega koronavirusa, je v načrtu po 18 tekem v hitrih in 18 tekem v tehničnih disciplinah. Na sporedu sta tudi paralelni tekmovanji, v Lechu/Zürsu in na finalu sezone v Courchevel-Meribelu. S sporeda svetovnega pokala so znova izbrisali alpsko kombinacijo, ki bo kot disciplina zgolj na sporedu zimskih olimpijskih iger februarja v Pekingu.

Potrjeni sta tudi slovenski postaji z Zlato lisico in s pokalom Vitranc. Maribor, ki ga pesti problematika zelenih zim, bo znova gostil karavano alpskih smučark 8. in 9. januarja z veleslalomom in slalomom, z možnostjo alternativne proge višje na Pohorju. Moška karavana pa se bo pred finalom sezone 12. in 13. marca ustavila v Kranjski Gori, kjer bosta na sporedu dva veleslaloma.

Na sporedu so tudi tekme v Severni Ameriki, v Lake Louisu, Beaver Creeku in Killingtonu, ki so lani odpadle zaradi pandemije. Kot tradicija veleva, se bo sezona začela z veleslalomsko ledeniško premiero nad Söldnom 23. in 24. oktobra.