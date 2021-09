Za strokovnega vodjo delegacije ZOI 2022 predlagan Jernej Damjan

Izvršni odbor OKS je 21. septembra v Ljubljani Tomaža Barado, predsednika strokovnega sveta OKS za vrhunski šport, imenoval za vodjo reprezentance na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu od 4. do 20. februarja prihodnje leto. Barada ni dobil soglasne podpore. Javno nasprotovanje imenovanju Barade za vodjo slovenske delegacije izrekel predsednik SZS.

"Dozdajšnja praksa je bila takšna, da je v vseh letih, odkar Slovenija nastopa na zimskih olimpijskih igrah, samostojno vodja delegacije bil nekdo iz smučarskih vrst," je po današnji skupščini zveze v Ljubljani za STA pojasnil predsednik zveze Smrekar. "Treba je razumeti, da je vodja reprezentance operativna funkcija, kar pomeni, da je treba reševati zadeve, ki jih je treba tudi vsebinsko in strokovno poznati," je še dejal.

"Zato nas je presenetil način predlaganja in imenovanja, ki ni vključeval nobenega posveta in diskusije na to temo, kar ni bilo v redu. Tako s stališča tega, da sem sam podpredsednik OKS kot tudi s stališča tega, da se smučarske zveze, ki bo na naslednjih olimpijskih igrah imela izključno vlogo v olimpijski reprezentanci, ni pri temu upoštevalo, vprašalo ali posvetovalo," je še pojasnil Smrekar.

"Ne glede na to, smo izrazili veliko nezadovoljstvo z načinom in predlogom. Moram reči, da je bilo to nezadovoljstvo prisotno od najbolj osnovne celice smučarske zveze naprej, od klubov, panog, strokovnih delavcev in športnikov."

"Tudi zato sem se dva dni nazaj sestal s predsednikom OKS Bogdanom Gabrovcem. V konstruktivnem dialogu sva ugotovila, da je morda bila ta poteza preuranjena in sva poiskala rešitev, ki je bila v takšni situaciji sploh možna. To pa je, da bomo imeli na tokratnih OI dvojno vodenje," je še pojasnil Smrekar.

Kot je dejal Smrekar, bo Barada, ki ima izkušnjo iz poletnih olimpijskih iger vezano predvsem na situacijo glede covida, organizacijski vodja. Za strokovnega vodjo olimpijske delegacije Peking 2022 pa je SZS predlagala nekdanjega smučarskega skakalca Jerneja Damjana, ki je tudi sicer kandidat za člana komisije športnikov v Mednarodnem olimpijskem komiteju, je dejal Smrekar.

"Poudarek je na kompromisu. Zadeve so bile na začetku malce nerodno zastavljene in nekako sva oba z Gabrovcem imela v mislih predvsem korist športa. To ni trenutek ali priložnost, da bi se kregali, gojili zamere, kakršnokoli nesodelovanje bi se na koncu poznalo na športnikih. To ni naša naloga. Naša naloga je športnikom omogočiti dobre priprave, dobro konstruktivno zdravo okolje, da se lahko posvetijo temu, za kar so trenirali dolga štiri leta," je sklenil Smrekar.

Da je OKS prejela predlog za imenovanje nekdanjega vrhunskega smučarskega skakalca Damjana za strokovnega vodjo odprave slovenskih športnikov, ki bo v Pekingu predstavljala Slovenijo, je za STA potrdil vodja odnosov z javnostmi pri OKS Brane Dmitrovič. O tem predlogu trenutno poteka glasovanje na dopisni seji Izvršnega odbora OKS. Izid glasovanja bo predvidoma znan v četrtek.

Damjan, dolgoletni slovenski reprezentant, ki je kar 17 let nastopal v članski konkurenci, je letos maja napovedal konec tekmovalne kariere.