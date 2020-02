Za svetovno prvenstvo v Planici tribune za sobotno tekmo že razprodane

V četrtek bodo v Planici tradicionalno kvalifikacije, v petek bosta sledili prva in druga serije posamične tekme, za soboto, ko se pod Poncami vedno zbere največ ljudi, sta predvideni tretja in finalna serija posamične tekme. V nedeljo se bo SP zaključilo z ekipno tekmo.

Med drugim je tudi za ostale dni za mesta na različnih tribunah na voljo le še nekaj vstopnic. Tudi prodaja vstopnic za stojišča, se je v zadnjem tednu izjemno povečala, zato lahko organizatorji pričakujejo, da bo tudi teh začelo zmanjkovati. Dokončno število obiskovalcev na prizorišču, bo sicer organizator določil dva tedna pred začetkom tekmovanja, saj bo potrebno upoštevati tudi vremenske vplive, ki lahko zmanjšajo možnost obiska gledalcev. Vse, ki si želijo letos obiskati slovenski športni praznik zato organizatorji prireditve pozivajo, naj si svoje vstopnice zagotovijo čim prej. Nižja cena vstopnic velja do konca predprodaje, to je do konca meseca, oziroma do razprodaje prostih mest.