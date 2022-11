Za uvod sezone v Wisli zmagala Norvežanka Opseth, dve Slovenki med deseterico

Na smučini in plastičnem doskočišču so v vetrovni Wisli skakalke v petek opravile prve kvalifikacije 12. sezone svetovnega pokala. Ema Klinec je zmagala, Nika Križnar je bila tretja, vse Slovenke so se uvrstile na tekmo. Urška Bogataj je bila osma, Nika Prevc 30., Katra Komar 37., Jerneja Zupančič Repinc pa 40.

Na današnji tekmi je bila poizkusna serija zaradi slabih vremenskih razmer odpovedana, skakalke pa je dež močil tudi kasneje, v konkurenci je bilo šest Slovenk. Prvo serijo je nato žirija izpeljala brez večjih težav, minila je v deževnem vremenu, veter pa se je umiril. Od Slovenk je bila po prvem skoku najboljša Ema Klinec na 8. mestu s 119 metri in 114,0 točkami, Nika Križnar je s 118 metri in 109,2 točkami zasedala 10. mesto, Urša Bogataj je bila s 112.5 metri in 99,6 točkami na 19. mestu, do točk se je prebila tudi Nika Prevc s 104 metri in 83,4 točkami na 29. mestu. Izven finala sta ostali Katra Komar z 99 metri na 32. in Jerneja Repinc Zupančič z 91 metri na 37. mestu.

V vodstvu je bila Norvežanka Silje Opseth s 123 metri ter 124,3 točkami pred Avstrijko Saro Marito Kramer, ki je skočila 121.5 metrov in je zbrala 120,3 točk, tretja je bila Japonka Sara Takanaši s 121 metri in 120,1 točkami.

V finalni seriji je Prevčeva skočila 113.5 metrov in je s 176,6 točkami končala na 25. mestu. Bogatajeva je pristala pri 114.5 metrih, 203,9 točk pa je bilo dovolj za končno 18. mesto na uvodu nove sezone. Tri mesta je s 121 metri in težjimi vremenskimi razmerami v finalu pridobila Križnarjeva, ki je z 228,2 točkami končala na 7. mestu. To je bila tudi najboljša slovenska uvrstitev danes, saj je Klinčeva v dobrih razmerah skočila 124 metrov, 226,8 točk pa jo je popeljalo na končno 8. mesto.

Druge zmage v karieri se je razveselila Opsethova s 127 metri in 251,6 točkami pred Avstrijko Kramerjevo, ki je pristala pri 125 metrih, zbrala pa je 244,2 točk, tretja je bila še ena Avstrijka, Eva Pinkelnig s 126.5 metri in 243,1 točkami.

"Moram biti vesela, to je šele začetek sezone. Skoki še niso tisti pravi, to verjamem. Malo gre še gor, malo dol, lovim se še. Malo sem jezna na prvi skok, saj nisem začela, kjer sem včeraj končala v kvalifikacijah. 7. mesto ni tako narobe. Če bom štartala s tega naprej in nikoli ne bom slabša, potem to odkljukam že zdaj," je za spletno stran SZS dejala Križnarjeva.

"Skoka sta bila slabša kot včeraj. A res pa je, da ne spet tako zelo. Če se temu lahko tako reče, je bil to povprečen rezultat. Rezerve so bile v skokih in če to izboljšam, sem pri vrhu. Hitro se pokažejo slabši skoki, a vem, da znam dobro skočiti in to je najbolj pomembno," je ob zaključku tekme dejala Ema Klinec.