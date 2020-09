Za zdaj ima zeleno luč za peščico gledalcev le Oberstdorf

Kot so sporočili organizatorji 69. nemško-avstrijske novoletne turneje, ki bo predvidoma od 28. decembra do 6. januarja 2021, bodo 1. oktobra začeli prodajo vstopnic za uvodno tekmo v Oberstdorfu v zelo, zelo omejeni izdaji. Lani se je pod Senčno goro v razprodani areni za uvodno tekmo zbralo 25.500 gledalcev, za kvalifikacije pa 15.000, letos pa bo ljubiteljem smučarskih skokov za tekmo 30. decembra na voljo zgolj 2500 vstopnic.

"V sodelovanju z nemško smučarsko zvezo, lokalnimi zdravstvenimi organi in našim zdravniškim oddelkom smo razvili izvedljiv koronski koncept, ki trenutno omogoča 2500 ljudi za naše uvodno tekmovanje," je dejal Peter Kruijer, predsednik smučarskega kluba Oberstdorf in predsednik organizacijskega odbora za uvodno tekmo.

Na voljo le sedeži in personalizirane vstopnice

Že zdaj pa je jasno, da bodo zaradi strogih ukrepov in pravil o medsebojni razdalji v skakalni areni svetovnega pokala na voljo le sedeži, vse vstopnice pa bodo personalizirane. Če gledalcem ne bo dovoljen vstop na stadion, bodo imetnikom vstopnic vrnili denar. Za preostale tri tekme turneje v Garmisch-Partenkirchnu (1. januar 2021), Innsbrucku (3.) in Bischofshofnu (6.) organizatorji prodaje še ne bodo začeli, ampak bodo o tem, ali bodo gledalci sploh lahko na tekmah in v kakšnem številu, odločali tik pred zdajci ter se prilagajali trenutnim razmeram glede koronavirusne pandemije.

Že zdaj pa je znano, da bodo tekme svetovnega pokala v finskem smučarskem središču Ruka zaradi koronavirusne pandemije konec novembra potekale brez gledalcev. In ne le v smučarskih skokih, tudi v smučarskem teku in nordijski kombinaciji.