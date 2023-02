Začel se je največji športni dogodek v zgodovini Slovenije

V Kranjski Gori se je natanko ob 20:23 pričela svečana otvoritev 43. FIS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju. Prireditev, s katero so organizatorji uradno otvorili večdnevno športno dogajanje v dolini pod Poncami, je ponudila glasbeni spektakel, na katerem je sodelovalo več kot 130 nastopajočih. Med drugim so na oder stopili Milan Fras in Boris Benko iz skupine Laibach, frontman Siddharte Tomi Meglič ter DJ Umek. Na mimohodu delegacij je slovensko zastavo ponosno nosil Peter Prevc.

Z ognjevito plesno točko se je uradno pričela prireditev ob pričetku svetovnega prvenstva v Planici. Zgodovinskega dogodka so se v občinstvu udeležili številni športni navdušenci, pa tudi tisti, ki se veselijo, da bodo uživali v nastopih več kot 130 nastopajočih. Kot prva je na oder stopila citrarka Irena Anžic, družbo pa sta ji delala Milan Fras in Boris Benko iz priljubljene slovenske glasbene skupine Laibach. Pri interpretaciji pesmi O, Triglav, moj dom so svoje glasove ponudili še Severa Gjurin in frontman Siddharte Tomi Meglič. Manjkali niso niti trobilci RTV Slovenija in zbora Slovenske filharmonije. Ob poskočnih ritmih DJ Umeka se je odvil uradni mimohod zastav 66 držav udeleženk svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023. 27- minutni ceremonialni nastop so vseskozi spremljali plesalci Mihe Krušiča. S slovensko zastavo v roki je ob bučnem aplavzu občinstva na oder stopil Peter Prevc, tik za njim pa je v akapelni izvedbi slovensko himno zapela Nuška Drašček, ki je za to priložnost stopila kar na skakalnico v Planici.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

V uradnem delu je športnike in navijače nagovoril Johan Eliasch, predsednik Mednarodne smučarske in deskarske zveze. Poudaril je, da se zaveda, kako pomembno je nordijsko smučanje v Sloveniji, ter se zahvalil vsem, ki so poskrbeli, da se je prvenstvo preselilo v dolino pod Poncami. Športnikom je zaželel vso srečo pri tekmovanju in v zaključku govora tudi uradno naznanil začetek tekmovanja. Sledil mu je predsednik vlade Robert Golob, ki je izrazil pohvalo organizatorjem in zbrane spodbudil, naj svetu pokažejo, kako odlično vzdušje premore slovensko občinstvo. Poudaril je, da so Slovenci športni narod. Za Golobom je na oder stopil predsednik Smučarske zveze Slovenije in OK Planica Enzo Smrekar. V imenu zveze se je zahvalil Mednarodni smučarski in deskarski zvezi za zaupanje ter ljubiteljem športa za njihovo naklonjenost športu. Vsem prisotnim je zaželel, naj se v Planici počutijo kot doma.

icon-expand Robert Golob na otvoritvi svetovnega prvenstva v Planici. FOTO: Damjan Žibert

Slovesnost se je zaključila v ritmih planiške himne Planica, Planica, ob zvokih katere so najprej zaplesali plesalci ansambla SNG opera in balet Ljubljana. Glasbeno-umetniška točka Ansambla Saše Avsenika je v duhu tradicije vključevala tudi pesem Slovenija, odkod lepote tvoje ter obvezni element vsake veselice, poskočno Na Golici. Avseniki so pri izvedbi vseh treh pesmi moči združili z otroškim pevskim zborom. Uro uradnega začetka prvega velikega dogodka na SP so prireditelji izbrali namenoma, saj simbolizira letnico 2023. Dan po otvoritvi se bo začelo tudi dogajanje na tekmovalnem področju, najprej s kvalifikacijami prvih tekaških preizkušenj, zvečer pa še s kvalifikacijami za prvo skakalno tekmo, žensko posamično na srednji napravi. V Planici bo 43. svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah potekalo do 5. marca, za naslove svetovnih prvakov v skokih, tekih in nordijski kombinaciji pa se bo borilo več kot 2000 športnikov. Slovenski reprezentanci so že pred uradnim začetkom prvenstva vso srečo zaželeli tudi na uradnem Twitter profilu Vlade Republike Slovenije. Lepim željam so priložili fotografijo deklet in fantov, ki bodo v Planici zastopali barve naše domovine.