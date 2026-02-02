Naslovnica
Zimski športi

Začelo se je: italijanska biatlonka padla na dopinškem testu

Milano, 02. 02. 2026 17.11 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Doping v športu

Italijanska biatlonka Rebecca Passler ni opravila dopinškega testa pred začetkom zimskih olimpijskih iger Milano-Cortina. Passler je bila del italijanske olimpijske reprezentance na domačih igra od 6. do 22. februarja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Rebecca Passler so začasno prepovedali udeležbo na tekmovanjih, kar pomeni, da ne bo mogla tekmovati na domačih OI, potem ko je njen vzorec pokazal prisotnost letrozola, prepovedane snovi, ki se uporablja za zdravljenje raka dojke, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa, ki se sklicuje na italijansko protidopinško agencijo NADO Italia.

Preberi še Hanni Öberg sprint v Ruhpoldingu, Polona Klemenčič 23.

Gre tudi za sredstvo, ki se ga lahko uporablja v nedovoljene namene kot snov za preprečevanje stranskih učinkov anaboličnih steroidov. Vzorec so ji odvzeli zunaj uradnega programa testiranja med igrami, je poročala ameriška tiskovna agencija AP. Kot je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa, gre za prvi dopinški primer pred igrami v Italiji, ki se bodo uradno začele v petek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Passler nastopa v svetovnem pokala v biatlonu, na svetovnem prvenstvu leta 2024 je nastopila v italijanski ženski štafeti. Pozitiven test članice italijanske olimpijske odprave je zadrega tudi za državo gostiteljico, ki hiti z dokončanjem priprav na igre. Passler naj bi na OI tekmovala v biatlonu v Anterselvi, začenši v nedeljo z mešano štafeto. Na velikih tekmovanjih še ni osvojila medalje.

Njen stric, Johann Passler, je bil nosilec olimpijske kolajne v biatlonu. Na zimskih olimpijskih igrah leta 1988 v Calgaryju je osvojil bronasto medaljo v moških posamičnih in štafetnih disciplinah.

biatlon oi doping

