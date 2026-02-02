Začelo se je: italijanska biatlonka padla na dopinškem testu

Rebecca Passler so začasno prepovedali udeležbo na tekmovanjih, kar pomeni, da ne bo mogla tekmovati na domačih OI, potem ko je njen vzorec pokazal prisotnost letrozola, prepovedane snovi, ki se uporablja za zdravljenje raka dojke, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa, ki se sklicuje na italijansko protidopinško agencijo NADO Italia.

Gre tudi za sredstvo, ki se ga lahko uporablja v nedovoljene namene kot snov za preprečevanje stranskih učinkov anaboličnih steroidov. Vzorec so ji odvzeli zunaj uradnega programa testiranja med igrami, je poročala ameriška tiskovna agencija AP. Kot je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa, gre za prvi dopinški primer pred igrami v Italiji, ki se bodo uradno začele v petek.

Passler nastopa v svetovnem pokala v biatlonu, na svetovnem prvenstvu leta 2024 je nastopila v italijanski ženski štafeti. Pozitiven test članice italijanske olimpijske odprave je zadrega tudi za državo gostiteljico, ki hiti z dokončanjem priprav na igre. Passler naj bi na OI tekmovala v biatlonu v Anterselvi, začenši v nedeljo z mešano štafeto. Na velikih tekmovanjih še ni osvojila medalje.

Njen stric, Johann Passler, je bil nosilec olimpijske kolajne v biatlonu. Na zimskih olimpijskih igrah leta 1988 v Calgaryju je osvojil bronasto medaljo v moških posamičnih in štafetnih disciplinah.