Začenja se lov na zlatega orla

Doslej sta to prestižno lovoriko od Slovencev osvojila le Peter Prevc in Primož Peterka, letos se v boj podaja tudi pet Slovencev. Poleg najboljših dveh to zimo, Anžeta Laniška in Timija Zajca, bodo slovenske barve branili še Lovro Kos, Domen Prevc in Žiga Jelar.