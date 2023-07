Začetek nove sezone v ligi ICE 15. septembra, Olimpija najprej doma

Tudi v tej sezoni bo v regionalnem tekmovanju nastopilo 13 ekip, vse tekme prvega kroga pa bodo 15. septembra.

Redni del sezone bo odigran po sistemu dvojnega kroga, kar pomeni, da bo vsaka izmed ekip odigrala 48 tekem. Zadnji tekmovalni dan rednega dela bo 23. februar 2024.

Tudi za to sezono način tekmovanja ostaja enak kot v preteklih dveh. Najboljših šest ekip rednega dela se bo neposredno uvrstilo v četrtfinale. Ekipe, uvrščene od sedmega do 10. mesta, bodo igrale kvalifikacije za končnico na dve zmagi za preostali dve četrtfinalni mesti. Nadaljnje tekme končnice se bodo igrale na štiri zmage.

SŽ Olimpija bo novo sezono odprla doma proti Linzu. Kot so zapisali na spletni strani ljubljanskega kluba, se bodo tekme med vikendom po novem začenjale ob 18. uri. Kot so pojasnili, so se za polurni zamik tekem odločili, da so pridobili dodaten termin za treninge in tekme mlajših selekcij.

Tekme med tednom se bodo tako kot do zdaj začenjale ob 19.15. Tekme bodo poleg torka in petka na sporedu občasno tudi ob sredah.