Začetek sezone brez Prevca? V Wisli ne želimo tvegati. Lani je bila skakalnica slabo prirpavljena

Gorazd Bertoncelj bo skupaj s sodelavci po treningih na ledeni smučini v Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu – skakalci so ta teden načrtovali priprave še na Bergislu v Innsbrucku, a so se včeraj brez treninga odpravili domov, saj razmere niso dovoljevale skokov –, zadnjega skakalca izbral prihodnji teden tik pred potjo na Poljsko. V Wisli bodo tako nastopili Jernej Damjan, Anže Semenič, Timi Zajc, Anže Lanišek, Žak Mogelin Bor Pavlovčič. Za zadnje mesto pa se borijo trije skakalci, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije. "V Nemčiji smo na ledeni smučini v Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu skupaj opravili osem zelo kakovostnih enot treninga na skakalnici. Pred tem smo trenirali še na keramični smučini v Innsbrucku, kjer smo želeli skakati tudi te dni, a nam žal vremenske razmere tega niso dopuščale in smo se predčasno vrnili domov. Skupaj imajo fantje nekaj manj kot 50 skokov na ledeni smučini, v kolikor bo vreme to dopuščalo, pa bomo pred odhodom na prve tekme opravili še kakšen trening, morda tudi v Planici," je ob imenovanju šesterice za Wislo povedal Bertoncelj, ki je potrdil, da bo Peter Prevc na prvi letošnji nastop še malce počakal.