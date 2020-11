Začetek ženskega svetovnega pokala januarja v Ljubnem?

Razlog za odpoved tekmovanj so vsem dobro znane trenutne težave z drugim valom pandemije novega koronavirusa, ki je zajel staro celino. Norveška smučarska zveza ni povsem obupala in bo skupaj z zvezo Fis skušala poiskati ustreznejši termin za tekmovalne preizkušnje na olimpijskih prizoriščih v Lillehammerju kasneje v sezoni. Tekmovanja v norveškem središču zimskih športov so bila na prvotnem koledarju na sporedu od 4. do 6. decembra. " Glede na težaven čas, v katerem smo trenutno, negotovost in posledice trenutnega stanja preventivnih ukrepov za zajezitev covida-19, Norveška smučarska zveza meni, da zdaj ni primeren čas, da bi lahko izpeljali svetovni pokal v Lillehammerju. Zdaj se bomo osredotočili na iskanje novih datumov v posvetovanju s Fis in lokalnim organizatorjem ," je sporočil predsednik Norveške smučarske zveze Erik Roeste .

"Pripravili smo podrobni načrt za nadzor okužb v skladu s priporočili zdravstvenih organov, organizator pa je opravil veliko dela, da bi zagotovil varno izvedbo tekmovanj," je povedala generalna sekretarka norveške zveze Ingvild Bretten Berg. "Kljub vsemu pa ob današnji negotovosti in ob tem, da smo bili prisiljeni poiskati dodatne finančne in človeške vire, menimo, da je pravilna odločitev za preložitev," je dodal Roeste, je navedeno v sporočilu, objavljenem na spletni strani Fis. Smučarske skakalke so dejansko ostale brez načrtovanega decembrskega odprtja nove sezone, kar prinaša novo negotovost v karavano ženskih smučarskih skokov, potem ko so odpadle tudi januarske preizkušnje na Japonskem v Zaou. Zaradi slabe epidemiološke slike pandemije novega koronavirusa na japonskem otoku Hokkaido ne bodo mogli izpeljati svetovnega pokala v smučarskih skokih 2020/21 na snežnem stadionu Okurayama v Sapporu, niti ženskih 9. in 10. januarja in niti moških tekem 6. in 7. februarja, je poročala japonska tiskovna agencija Kyodo News. "Zagotavljanje varnosti velikega števila udeležencev, vključno s športniki in osebjem, ki prihajajo iz tujine, pa tudi z našimi domačimi skakalci, je naša prednostna naloga. In prišli smo do zaključka, da nam ne preostane drugega, kot da tekmovanje odpovemo," so sporočili iz smučarskega kluba v Sapporu, poročaKyodo News.

Če se koledar ne bo spreminjal, se bo zimska sezona za smučarske skakalke začela 23. in 24. januarja na Ljubnem ob Savinji, kjer so skakalnico že pripravili za treninge na ledeni smučini. Novost na ljubenski skakalnici je tudi merilnik hitrosti na odskočni mizi.

Moški del karavane v smučarskih skokih bo po napovedih novo sezono odprl konec prihodnjega tedna v Wisli. Nato bosta sledila postanka v Ruki in Nižnem Tagilu, od 11. do 13. decembra pa bo v Planici svetovno prvenstvo v poletih.