Zadnja potnica na silvestrsko turnejo je Maja Vtič

V torek se silvestrska turneja začne s kvalifikacijami v Beljaku, kjer bosta tekmi na sporedu v sredo in četrtek. Beljak bo prvič gostil ženski svetovni pokal, nazadnje so se točke najvišjega nivoja na Koroškem delile pred petnajstimi leti v moški konkurenci. Zoran Zupančič, glavni trener naše reprezentance, je po treningu v Planici določil šesterico skakalk, ki bo začela turnejo v Avstriji. Že prej je bilo znano, da imajo mesto zagotovljeno Nika Križnar, Urša Bogataj, Ema Klinec in Nika Prevc, na državnem prvenstvu je mesto v ekipi potrdila tudi Katra Komar, kot zadnja pa se je v ekipo uvrstila v minulem tednu obolela Maja Vtič.