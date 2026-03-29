Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Zadnje dejanje sezone: med 30 najboljšimi štirje Slovenci

Planica, 29. 03. 2026 09.10 pred 6 minutami 1 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Domen Prevc

V Planici poteka še zadnje dejanje olimpijske zime, ki jo je že v soboto na premierni tekmi skakalk z zmago in velikim globusom kronala Nika Prevc. Na moški finalni tekmi sezone bo nastopilo 30 najboljših, med njimi so tudi Domen Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc, posebno povabilo za nastop pa je prejel še Rok Oblak. Posamična preizkušnja se bo pričela ob 10.00.

Sobotna ekipna tekma skakalcev se ni končala po slovenskih željah. Fantje so nizali napake in pred več kot 30 tisoč gledalci prišli le do petega mesta. Danes bo treba napake odpraviti, jim je po petkovi tekmi zažugal selektor Robert Hrgota.

"Treba je umiriti konje. Fantje so videli, koliko ljudi jih je prišlo podpirat, želeli so jih nagraditi in nekako nam je žal, da navijačem nismo dali te nagrade. Jutri se bomo zbrali in potrudili pokazati, da znamo bolje," je napovedal glavni trener.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Domen Prevc bo prejel svoj prvi veliki kristalni globus za skupno zmago, ki jo je potrdil že v Lahtiju. Obenem lovi tudi rekordno 15. zmago v sezoni, kar je doslej v zgodovini med moškimi uspelo le njegovemu starejšemu bratu Petru Prevcu pred desetimi leti.

smučarski skoki poleti planica domen prevc posamična tekma

Kopitarjev gol premalo za razpoloženi Utah

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615