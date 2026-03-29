Zadnje dejanje sezone: med 30 najboljšimi štirje Slovenci

Sobotna ekipna tekma skakalcev se ni končala po slovenskih željah. Fantje so nizali napake in pred več kot 30 tisoč gledalci prišli le do petega mesta. Danes bo treba napake odpraviti, jim je po petkovi tekmi zažugal selektor Robert Hrgota.

"Treba je umiriti konje. Fantje so videli, koliko ljudi jih je prišlo podpirat, želeli so jih nagraditi in nekako nam je žal, da navijačem nismo dali te nagrade. Jutri se bomo zbrali in potrudili pokazati, da znamo bolje," je napovedal glavni trener.