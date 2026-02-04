Naslovnica
Zimski športi

Zadnje slovo od Nataše Bokal

Stara Loka, 04. 02. 2026 17.52 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
24ur.com
Pogreb Nataše Bokal

Na pokopališču v Stari Loki so se svojci in bližnji še zadnjič poslovili od Nataše Bokal. Legendarna slovenska alpska smučarka je dolgo bila bitko z rakom, zapustila pa nas je 31. januarja v 59. letu starosti.

Nataša Bokal je svoj največji uspeh dosegla na svetovnem prvenstvu v Saalbachu leta 1991, ko je v slalomu postala svetovna podprvakinja. Leta 1991 je postala tudi prva športnica leta samostojne Slovenije. Njeno kariero so sicer močno zaznamovale poškodbe, med drugim je prestala enajst operacij kolena.

Preberi še V 59. letu starosti umrla Nataša Bokal

V zadnjih letih se je nekdanja smučarka borila predvsem s hudo boleznijo, rakom. Pred sedmimi leti je premagala raka na rodilih, leta 2023 pa je zahrbtna bolezen udarila ponovno, tokrat še močneje. Pred skoraj natanko letom dni je svojo bitko z rakom delila tudi v pogovoru za našo medijsko hišo. "V športu ali pa v smučanju, ko se enkrat poškoduješ, se ti ravno tako podre svet. Seveda je zdaj diagnoza drugačna, težja, tam se samo tvoje življenje spremeni, tu pa ne veš, ali bo ali ne bo ... Ampak vedno sem z neko pozitivnostjo, optimizmom zrla naprej."

