Zadnje slovo od Nataše Bokal

V zadnjih letih se je nekdanja smučarka borila predvsem s hudo boleznijo, rakom. Pred sedmimi leti je premagala raka na rodilih, leta 2023 pa je zahrbtna bolezen udarila ponovno, tokrat še močneje. Pred skoraj natanko letom dni je svojo bitko z rakom delila tudi v pogovoru za našo medijsko hišo. "V športu ali pa v smučanju, ko se enkrat poškoduješ, se ti ravno tako podre svet. Seveda je zdaj diagnoza drugačna, težja, tam se samo tvoje življenje spremeni, tu pa ne veš, ali bo ali ne bo ... Ampak vedno sem z neko pozitivnostjo, optimizmom zrla naprej."