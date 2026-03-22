Ilka Štuhec še zadnjič v karieri prečkala cilj

Štuhec je sobotni smuk končala na 17. mestu, zmagala je Italijanka Laura Pirovano, ki je z zmago osvojila tudi mali kristalni globus za osvojeni smukaški seštevek zime. Štuhec je smukaško kariero končala kot 15. v posebnem seštevku discipline.

Ilka Štuhec je prejšnjo soboto na Peci med smučarskim izzivom Downhilka napovedala, da bo to njena zadnja sezona v vlogi tekmovalke in da bo po današnjem nastopu končala bogato aktivno športno kariero.

'Pred začetkom sem se jokala, med samo vožnjo pa smejala'

Slovenska šampionka se bo na progo Olympiabakken pognala s startno številko 3. Nastopa na superveleslalomskem finalu sezone na Norveškem si je priborila kot 21. v posebnem seštevku discipline to zimo. To bo njen 90. superveleslalom v svetovnem pokalu.

Štuhec je po tekmovalnem slovesu Tine Maze prevzela štafetno palico ter v zadnjem desetletju poskrbela za vse slovenske uvrstitve na stopničke v hitrih disciplinah med elito. Dvakratna svetovna prvakinja v smuku je na tekmah svetovnega pokala zbrala 22 uvrstitev na oder za zmagovalke, 11 je bilo zmag. Zmagala je na sedmih smukih in treh superveleslalomih, kar je največ med Slovenci na tekmah v obeh hitrih disciplinah.

Boj za mali superveleslalomski globus še ni odločen. Italijanka Sofia Goggia vodi z izkupičkom 449 točk. Pred edino izzivalko Novozelandko Alice Robinson ima prednost 63 točk. Odvija se zanimiv boj za skupno zmago med dvema vsestranskima smučarkama. Na svojem komaj tretjem superveleslalomu v tej zimi bo nastopila Američanka Mikaela Shiffrin, ki v boju za šesti veliki kristalni globus vodi s prednostjo 95 točk pred mlado Nemko Emmo Aicher.