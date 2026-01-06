'Zadnji skok se je kar vlekel, ampak orel je naš'

"Dolga turneja je za nami. Domen je zdržal pritisk," je po velikem uspehu poudaril glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota. "Uspelo mu je, zdržal je in zasluženo prejel zlatega orla."

Prevc je skozi celotno turnejo deloval izjemno zanesljivo. Čeprav se je odločilni skok, kot priznava tudi trener, nekoliko vlekel, to ni omajalo zbranosti slovenskega šampiona.

"Do tekme še ni bilo nič problematičnega, zadnji skok se je sicer kar vlekel, a to je zdaj za nami. Orel je naš," je dodal selektor.