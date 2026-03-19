Zimski športi

Zadnji sprint sezone Hanni Oeberg, Repinc 17.

Oslo, 19. 03. 2026 18.53 pred eno minuto 2 min branja 0

STA
Najboljše tri v Oslu

Švedinja Hanna Oeberg je zmagovalka zadnje sprinterske tekme svetovnega pokala v biatlonu v sezoni 2025/26. Na finalu v Oslu je na 7,5 kilometra premagala Italijanko Liso Vitozzi in sestro Elviro Oeberg, vse so streljale brezhibno. Najboljša Slovenka je bila Lena Repinc, ki je tudi zadela vse tarče, na 17. mestu.

FOTO: Profimedia

S šestim mestom si je skupno zmago v svetovnem pokalu dve tekmi pred koncem prvič v karieri zagotovila Francozinja Lou Jeanmonnot, ki je lani skupno zmago izgubila prav na zadnji tekmi.

V zahtevnih vremenskih razmerah, na Holmenkollnu so danes imeli povsem spomladanske razmere in razmočen sneg, so se v vodstvu tekmovanja odločili za uveljavitev pravila, ki najboljšim omogoča start na začetku tekme. Tako je odločitev o prvih treh padla že kmalu po prihodu na cilj prve trideseterice, čeprav je bilo na startu več kot sto biatlonk.

FOTO: Profimedia

Prva trojica je strelsko nalogo opravila brezhibno. Hanna Oeberg je vodstvo prevzela po drugem strelskem postanku, ko je dotlej vodilna Francozinja Julia Simon zgrešila en strel, na koncu je bila nato četrta. V boju za stopničke je bila Švedinja za 5,3 sekunde boljša od Lise Vitozzi, na tretje mesto se je prav tako z vsemi desetimi podrtimi tarčami prebila še Elvira Oeberg, ki je za hitrejšo sestro zaostala 20,1 sekunde.

Med slovensko četverico sta imeli najboljše startno izhodišče Polona Klemenčič s številko 26 in Anamarija Lampič, ki je šla na progo kot 40. A sta obe zgrešili preveč tarč za vidnejši dosežek. Klemenčič je zgrešila dvakrat leže in enkrat stoje, Lampič pa trikrat na prvem postanku in enkrat na drugem. Na koncu je to zadoščalo za 62. (Lampič) in 68. mesto (Polona Klemenčič).

FOTO: Profimedia

Najbolje pa je današnjo nalogo opravila Lena Repinc. Čeprav je nastopila v drugi polovici startnega seznama s številko 67, je strelska nastopa opravila bistveno bolje kot reprezentančni kolegici pred njo. Tako na prvem kot na drugem postanku je zadela vse tarče, bila po tem drugem strelskem nastopu že 14., do cilja pa je nato nekaj mest še izgubila, a je vseeno s 17. mestom dosegla eno svojih najboljših uvrstitev v karieri.

Zadnja Slovenka je bila Živa Klemenčič, ki se je na progo podala med zadnjimi. Na prvem postanku je zgrešila eno tarčo, na drugem pa še tri, kar jo je na koncu potisnilo na 104. mesto.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

