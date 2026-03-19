Zadnji sprint sezone Hanni Oeberg, Repinc 17.

S šestim mestom si je skupno zmago v svetovnem pokalu dve tekmi pred koncem prvič v karieri zagotovila Francozinja Lou Jeanmonnot, ki je lani skupno zmago izgubila prav na zadnji tekmi. V zahtevnih vremenskih razmerah, na Holmenkollnu so danes imeli povsem spomladanske razmere in razmočen sneg, so se v vodstvu tekmovanja odločili za uveljavitev pravila, ki najboljšim omogoča start na začetku tekme. Tako je odločitev o prvih treh padla že kmalu po prihodu na cilj prve trideseterice, čeprav je bilo na startu več kot sto biatlonk.

Prva trojica je strelsko nalogo opravila brezhibno. Hanna Oeberg je vodstvo prevzela po drugem strelskem postanku, ko je dotlej vodilna Francozinja Julia Simon zgrešila en strel, na koncu je bila nato četrta. V boju za stopničke je bila Švedinja za 5,3 sekunde boljša od Lise Vitozzi, na tretje mesto se je prav tako z vsemi desetimi podrtimi tarčami prebila še Elvira Oeberg, ki je za hitrejšo sestro zaostala 20,1 sekunde. Med slovensko četverico sta imeli najboljše startno izhodišče Polona Klemenčič s številko 26 in Anamarija Lampič, ki je šla na progo kot 40. A sta obe zgrešili preveč tarč za vidnejši dosežek. Klemenčič je zgrešila dvakrat leže in enkrat stoje, Lampič pa trikrat na prvem postanku in enkrat na drugem. Na koncu je to zadoščalo za 62. (Lampič) in 68. mesto (Polona Klemenčič).

