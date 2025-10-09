Zajc: Ne olimpijske igre, prvi cilj sezone je SP v poletih

Smučarski skakalec Timi Zajc je priprave na olimpijsko zimo za zdaj opravil po načrtih. Že maja se je lotil testiranja smuči in zamenjal proizvajalca. Na nove se je, kot pravi, povsem prilagodil. Presenetil pa je z izjavo, da zanj glavni cilj sezone niso olimpijske igre, temveč svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.

Timi Zajc že pogleduje proti SP v poletih. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Skakalce do konca poletne sezone čakata še dve tekmi, najprej v Hinzenbachu in nato finale v Klingenthalu, za katerim se bo že čez slab mesec začela zimska sezona. Časa za počitek ne bo veliko. "Letos bo vse skupaj potekalo kar hitro. Vse gre zelo podobno kot lani, treniramo podobno, pripravljenost je zelo podobna. Spremenili smo zelo minimalne stvari. Recimo, da je vse bolj kot ne enako, tako da je za to obdobje forma brez presežkov. Zdaj bo odločilno, da naredimo korak naprej, da bo start v zimo boljši kot lani," je na predstavitvi smučarskih reprezentanc pred olimpijsko zimo dejal 25-letni Timi Zajc, ki si je poletje popestril tudi z dirkanjem v reliju, veliko časa pa je namenil tudi testiranju opreme.

Pri opremi bo zaupali Hirscherju

V novo sezono bo po velikih uspehih na Slatnarjevih smučkah zdaj vstopil s proizvajalcem VanDeer-Red Bull Sports, ki je v lasti nekdanjega avstrijskega alpskega smučarja Marcela Hirscherja. "Takoj na začetku poletja sem začel testirati smuči, tako VanDeer kot Slatnarja. Oboje sem preizkusil, pri obeh sem skušal najti najboljši material, na koncu sem se odločil za VanDeer, da imam jaz pri sebi miren konec poletne sezone. Da vem, da sem naredil vse, kar sem lahko, da mi ne bo mogoče kdaj žal za kakšno odločitev. Za zdaj sem zadovoljen, šele pozimi pa bomo videli, kako dobro sem se odločil," je odločitev pojasnil Zajc.

Poleti se je posvetil tudi reliju. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Kot je dodal, so lahko razlike med materiali kar velike, še posebej zaradi novih pravil glede dresov. "Šport se tako hitro razvija in gre naprej, da vemo, da lahko odloča vsaka malenkost. Sploh zdaj, ko imamo nova pravila za drese, boš pri tem lahko zelo malo pridobil. Zato mislim, da je treba čim več izkoristiti pri smučkah in seveda pri čevljih," je razložil svetovni prvak iz Planice 2023, ki podpira, da so pravila glede dresov zelo stroga: "Kako pa bo to pozimi vplivalo na vse tekmovalce, bomo šele videli." Olimpijsko prizorišče v Predazzu mu je všeč. "Skakalnici sta lepi, imata novejši profil, tam sem skakal brez težav. Mene ni prav nič presenetilo. A glavni namen tekme je bil bolj testiranje dresov, opreme in pravil," je dobro poletno izkušnjo v dolini Fiemme opisal Zajc, nato pa presenetil z izjavo, da olimpijske igre zanj sploh niso glavni cilj sezone. Na zadnjih zimskih igrah v Pekingu 2022 je Zajc osvojil naslov olimpijskega prvaka z mešano ekipo ter podprvaka na ekipni tekmi, tako da mu v prihajajoči zimi največ pomeni svetovno prvenstvo v poletih, ki bo konec januarja v Oberstdorfu.

Timi Zajc je na zadnjih olimpijskih igrah v Pekingu osvojil dve medalji. FOTO: AP icon-expand

Svetovno prvenstvo v poletih prvi cilj sezone