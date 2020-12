Zajc in Lanišek med najboljšo deseterico v kvalifikacijah Nižnega Tagila

Smučarji skakalci so s čarterskim letom v začetku tega tedna iz Ruke pripotovali v Nižni Tagil, kjer so med tednom tudi trenirali. Slovenska sedmerica je opravila dve enoti treninga, tako kot praktično vse reprezentance, zbrane na edini azijski postojanki v letošnji sezoni svetovnega pokala. V kvalifikacijah pa je bil od naših najboljši prebujajoči se Timi Zajc, ki je skočil 128.5 metrov, s 121,4 točkami pa je dolgo časa zasedal drugo mesto, končal pa je na končnem 7. mestu. Nedaleč za njim je končal Anže Lanišek, ki je pristal pri 124.5 metrih, s 120,0 točkami pa je zasedel 9. mesto. Bor Pavlovčič je s 121.5 metri in s 109,1 točkami kvalifikacije končal na 26. mestu, manj razpoloženi pa so bili Žiga Jelar, ki je s 114 metri in 101,0 točkami končal na 39. mestu, ter Peter Prevc, ki je s 115.5 metri in 98,8 točkami končal na 42. mestu in Anže Semenič, ki je s 116 metri ter 96,9 točkami končal mesto za njim. Tilen Bartol je bil žal diskvalificiran zaradi neustreznega dresa in se ni uvrstil na jutrišnjo tekmo, kjer bo nastopilo zgolj 48 skakalcev. Enaka usoda je, kot piše na uradni spletni strani SZS, namreč doletela Avstrijca Jana Hörlain RusaIljo Mankova, na štartu kvalifikacij pa je bilo le 51 skakalcev.