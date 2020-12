Timi Zajc izključen iz reprezentance

"Zjutraj, je vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič, na predlog glavnega trenerja slovenske reprezentance v smučarskih skokih Gorazda Bertonclja sprejel sklep o izključitvi Timija Zajca, člana A reprezentance iz FIS Svetovnega prvenstva v poletih, ki poteka v Planici," so zapisali v sporočilu za javnost. Razlog so komentarji slovenskega skakalca po petkovih prvih dveh serijah SP v poletih, v katerih je Zajc zahteval, da glavni trener prevzame odgovornost za slabše polete v Planici. Sklep je bil sprejet na podlagi podpisane pogodbe s športnikom, pravilnikom o pravicah in dolžnostih tekmovalcev, ter disciplinskim pravilnikom Smučarske zveze Slovenije, so še dodali. "Timi Zajc je bil o sklepu obveščen takoj po njegovem sprejetju. Za nadaljevanje prvenstva je vodstvo reprezentance zadržalo Petra Prevca in Žigo Jelarja v Kranjski Gori v hotelu Kompas, saj sta želela zeleni mehurček zapustiti ravno danes zjutraj," so še zapisali. Po pogovorih z vodstvom tekmovanja in predstavniki Mednarodne smučarske zveze, obstaja možnost, da enemu izmed dvojice dovolijo nastopiti na nedeljski ekipni tekmi.