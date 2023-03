Zajc na kvalifikacijah samo za Kubackim

Timi Zajc je v prvih kvalifikacijah letošnje RAW AIR turneje vodil vse do predzadnjega skoka. Svetovni prvak iz Planice je skočil najdlje med vsemi, 125.5 metrov in je zbral 126,8 točk, boljši je bil s pol metra krajšim skokom in s 127,2 točkami le Poljak Dawid Kubacki .

Tretji je bil Avstrijec Stefan Kraft s 122.5 metri in 122,5 točkami. Anže Lanišek je s 121.5 metri in 119,2 točkami kvalifikacijsko serijo končal na visokem 6. mestu, ki si ga je delil s Poljakom Kamilom Stochom, ki je skočil meter dlje. Tretji najboljši Slovenec na uvodu v RAW AIR turnejo je bil Žiga Jelar s 113 metri in 98,5 točkami na 27. mestu, mladi Rok Masle je s 112.5 metri in 97,3 točkami končal dve mesti za njim. Lovro Kos je pristal pri 112 metrih in je s 96,0 točkami zasedel 32. mesto, razočaran je bil Domen Prevc s 107 metri in 87,4 točkami na 49. mestu, potem ko se je za las prebil na prvo posamično tekmo.