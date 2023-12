'Novoletna turneja je poseben izziv, a trenutno nisem med najboljšimi'

"Glede na moj trenutni položaj ni smiselno govoriti o konkretnih pričakovanjih. Vem, da trenutno nisem med favoriti za najvišja mesta. Grem iz tekme v tekmo in upam, da se na koncu vse lepo izide. Vedno sem bil realen in tudi tokrat ni nič drugače," objektivno ocenjuje Zajc, ki bo tokrat v vlogi izzivalca iz ozadja.

"Vemo, kdo so glavni favoriti na letošnji turneji. Poleg vselej močnih Avstrijcev so tu v dozdajšnjem delu sezone izjemni Nemci, pa tudi Norvežani. In potem smo tukaj že mi Slovenci, ki vsakomur lahko prekrižamo načrte. Čeprav v sezono nisem krenil v najboljši formi, verjamem, da se ta v zadnjem času postopoma dviguje. Treba je ostati miren in počakati, da se stvari zložijo na pravi način," je prepričan slovenski reprezentant.

O detajlih, ki bi lahko že v naslednjih dneh prinesli rezultatski zasuk navzgor, Zajc ni želel pretirano razpredati. "Pomembneje je opraviti nekaj treningov v popolnem miru, brez motečih dejavnikov in se popolnoma osredotočiti na to, kar prihaja v naslednjih dneh v Avstriji in Nemčiji. Na novoletni turneji vsi začenjamo z ničle. Tudi lani smo imeli sredi sezone manjšo rezultatsko krizo, a smo jo hitro prebrodili in na koncu sezono zaključili v šampinskem slogu."