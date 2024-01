Zajc: Očitno sem ustvarjen za polete

Za Timijem Zajcem do svetovnega prvenstva v poletih, na katerem je osvojil bron in zlato, ni bila posebej uspešna sezona. Še na poljski turneji je bil svetovni prvak z velike skakalnice v Planici bolj ali manj videti nebogljen, daleč od dosežkov, s katerimi bi bil zadovoljen. A na letalnici je, kot že nekajkrat doslej, spet oživel in osvojil dve kolajni.

OGLAS

Timi Zajc FOTO: AP icon-expand

"Očitno sem rojen za letalnice in velike tekme. Za razliko od Krafta ali Wellingerja, ki sta v ospredju na vsaki skakalnici, je pri meni razlika med normalno napravo in letalnico. Očitno imam opremo bolj prilagojeno velikim hitrostim. Kar se tiče velikih tekem, pa res, to je že moja deseta kolajna na največjih tekmah, očitno se znam v pravem trenutku zbrati. Očitno se bolj zavedam, da na takih prvenstvih popravnih izpitov ni, da nimam možnosti, da naslednji vikend nove priložnosti ne bo. Videti je, da sem vedno psihično in fizično v pravem času na najvišji ravni," je na tiskovni konferenci zbranim novinarjem povedal junak poletov na Kulmu.

Na prvenstvo je odšel nekako tiho, brez pompoznih napovedi. Čeprav se je zavedal, da mu velike skakalnice ležijo, ni imel visokih pričakovanj, nikakor se ni postavljal kot eden izmed favoritov.

"Bila bi neumnost, če bi po takšnih rezultatih, kot sem jih imel v zadnjem času, napovedoval kolajne. Resnično velikih pričakovanj nisem imel, še posebej pa si nisem upal o njih na glas govoriti. Do Zakopan sem bil bolan, pa še tam nisem blestel. Se ni bilo smiselno o tem sploh pogovarjati, čeprav sem sam pri sebi vedel, da si želim, da lahko, če začutim zrak, hitro letim dobro. A medalje so le tri in lahko bi se tudi drugače končalo. Enostavno ne moreš kar reči, jutri bom zlat," dobre uvrstitve pred prvenstvom ni hotel napovedovati Štajerec, ki je sicer imel boljše občutke že po treningu v Planici, a tudi to mu ni dalo razloga za pretirani optimizem. "Prelomnica je bil drugi polet na treningu v Kulmu, ko sem pristal pri 238 metrih. Kar naenkrat mi je vse postalo jasno. Kar naenkrat sem znal vse narediti, kot je treba, nisem potreboval nobenih nasvetov ali navodil. S tehničnega vidika je bilo vse enostavno," meni Zajc, ki je po dveh petkovih serijah zanesljivo vodil, nato pa v soboto prednost zapravil. Normalno je, da se je razočaran prijel za glavo, saj skok tehnično ni bil slab, a so ga spustili v izredno slabe razmere.

"Vsaj 15 minut po koncu sem bil zelo jezen. Niti pomislil nisem, da imam bronasto kolajno. Zdelo se mi je, da sem vse izgubil. Ko pa sem se umiril, pa sem se začel zavedati, da vseeno imam medaljo, da bom na podelitvi, zato sem se sprijaznil s tem, kar se je zgodilo. Spremeniti nisem mogel ničesar, moral pa sem se zbrati za ekipno tekmo, vseeno sem si želel imeti zlati lesk doma. To me je gnalo naprej, z malo jeze sem nato želel, da na ekipni tekmi premagamo konkurenco. S tolažbo in nasveti pa mi je pomagal tudi Peter Prevc, ki edini ve, kako sem se počutil, saj se je njemu zgodilo podobno," je trenutke po izgubljenem zlatem odličju opisal slovenski skakalec.

Tudi na ekipni tekmi bi se lahko zgodilo podobno kot posamični, čakal ga je zadnji skok, s katerim bi spet lahko izgubil zlato, a je pokazal trdnost in dokazal, da je bil vzrok za slabši skok v posamični konkurenci nekje drugje in ne pri njem. "Na ekipni tekmi za razliko od posamične, na kateri se je tekmovanje vleklo, razmere pa so bile spremenljive, pred zadnjim skokom nisem bil nervozen. Fantje pred mano so nam zagotovili udobno razliko, niti pomislil nisem, da bi lahko vse pokvaril. Nisem pa tvegal, želel sem si nek normalen skok, če bi tvegal, bi hitro lahko prišlo do napake. Najbrž bi bil lahko deset ali 15 metrov daljši, če bi bilo potrebno," meni Zajc.