Zajc odločen: Za nič mi ni žal, treniral bom za to, da se vrnem

Timi Zajcje v pogovoru za našo televizijo priznal, da je bil "malce nervozen" in "pod pritiskom", saj je vedel, da bo novi trener Robert Hrgotakot sito za uvrstitev na novoletno turnejo uporabil ravno nastope na državnem prvenstvu v Planici. Povratek na prizorišče, kjer je Zajc na nedavnem svetovnem prvenstvu v poletih ostro kritiziral delo zdaj že bivšega trenerja članov Gorazda Bertonclja, pa ni bil uspešen za 20-letnika.

"V bistvu je bilo danes kar slabo, ne morem biti ravno zadovoljen. Bil sem malce nervozen in pod pritiskom, ker sem se moral izboriti za ekipo, a mi to ni uspelo. Bom treniral dalje. Izpadel sem iz ekipe, moram trenirati, če bom dovolj dober, pa se bom verjetno vrnil v svetovni pokal,"je za 24URpovedal Zajc.

'Kot kaže sem naredil nekaj narobe'

"Nisem se kaj dosti videl s kolegi, oni so bili zdaj veliko po tekmah, jaz pa sem bolj kot ne doma. Saj v bistvu ne vem, če sem naredil narobe tako veliko stvari. Bodo oni (reprezentančni kolegi, op. a.) povedali. Jutri (v četrtek, op. a.) se priključim še A-ekipi tukaj na treningu, potem pa treniram sam oziroma s klubskim trenerjem, dokler ne bom skakal vrhunsko in dokler ne bo priložnosti za svetovni pokal."

Zajc je prepričan, da z javno kritiko ni naredil kakšne pretirane napake, temveč da je povedal le svoje mnenje. Dodal je, da mu "ni za nič žal", čeprav ga očitno čaka dolga pot do povratka na tekme svetovnega pokala.

"Tudi to je potrebno dati skozi po eni strani. Kot kaže sem naredil nekaj narobe in bil takrat izključen iz ekipe, tako da ja ... Nekaj sem si izboril, žrtvoval sem dejstvo, da me ni v ekipi, zdaj pa moram nekako najti tiste prave skoke, da bom spet konkurenčen. Nisem naredil neke grozne napake, povedal sem le svoje mnenje. Po tistem so vsi šli korak naprej, a ni mi za nič žal,"je dodal Zajc.

Lanišek: Moji rezultati so tudi Bertoncljevi

Novi (stari) državni prvak Anže Lanišekje tudi v sredo zvečer upravičil status prvega slovenskega orožja na prihajajoči novoletni turneji. Ni se pozabil zahvaliti niti Bertonclju in poudaril, da so njegovi rezultati tudi plod dela bivšega trenerja.

"Forma je takšna, kot sem si želel pred začetkom, da se nekako stopnjuje iz tekme v tekmo, in da pridem na te vrhunce čim bolj pripravljen. In ja ... 'Fajn' je, no,"je dejal Lanišek, ki ga v zadnjem času ne ustavijo niti težave s hrbtom. "Vse, kar si želim, je, da se ohranja ta konstantnost, da ohranjam svoj fokus in svoj mir. Da grem iz skoka v skok, da ne 'furjam', da ne skačem na rezultat, ampak v bistvu samo za užitek, kot v Engelbergu, ko sem bil vesel, da sem sploh lahko počepnil in nato skočil. Da sem čutil neko hvaležnost in zadovoljstvo ob vsakem skoku. Kako je s hrbtom? Zaenkrat je v redu, danes sem ga morda malce začutil, a lahko brez problema treniram in skačem,"je dodal Lanišek.

"Upam, da bomo tudi ekipno skozi sezono postajali vedno močnejši, tako kot lani. Vseeno je potrebno ohraniti fokus in mirno glavo, delati, vemo, zakaj smo tukaj, vemo, kaj želimo, in to hočemo doseči. Način dela ostaja enak, tudi vse to, kar mi mogoče zdaj uspeva, je še vedno posledica dela z Gorazdom. To so v bistvu tudi njegovi rezultati,"je za našo televizijo povedal Lanišek.