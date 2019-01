Zajc po uspehu kariere prvič na letalnico: Posebnih ciljev nimam

"Čestitam celotni ekipi, tudi obema trenerjema Gorazdu Bertonclju in Matjažu Triplatu. Želim vam, da ne bi bilo nobenih poškodb. Dosegli ste ogromen uspeh in nam vsem dali nov motiv, nov zagon. Našo podporo imate, srečno najprej v Oberstdorfu, nato na svetovnem prvenstvu pa vse do konca sezone v domači Planici," je skakalcem in strokovnemu štabu čestital Ljubo Jasnič , predsednik odbora in zbora za skoke in nordijsko kombinacijo.

Junak prireditve, komaj 18-letni Timi Zajc, ki je po 20 tekmah poskrbel za prve slovenske stopničke v svetovnem pokalu to zimo, je bil na prireditvi ves čas nasmejan. Na Japonskem je postal prvi skakalec, rojen v tem tisočletju, ki je stopil na zmagovalni oder svetovnega pokala. Obenem je mladi skakalec 19. Slovenec s stopničkami, skupno pa je za Slovenijo osvojil 203. stopničke svetovnega pokala v zgodovini.

Zajc: Pred očmi imam le, da je prvi skok treba nekako preživeti

"Po uspehu sem se malo že spočil in bom vse to po mojem tudi hitro pozabil. Čim prej je treba začeti trenirati naprej za naslednje tekme in moje misli so že usmerjene proti Oberstdorfu. Kakšnih posebnih ciljev nimam, saj bom, kot veste, prvič nastopil na letalnici. Pred očmi imam le, da je prvi skok treba nekako preživeti, potem pa bo, vsaj upam, steklo. Bomo videli, koliko sem sposoben," je v smehu dejal skakalec Ljubnega BTC in iz rok Jožeta Mermalaprevzel ček za 2000 evrov.

"S Timijem in tudi nekaj drugimi skakalci imamo individualne pogodbe in nagrajujemo vse uvrstitve do 30. mesta. Zdaj pa je bil drugi, tako da si je že zaslužil visoko nagrado in mislim, da to ni zadnja. V naslednjih mesecih bomo v BTC trdno delali, da bomo lahko Timiju in drugim izplačali nagrade," je dejal Mermal.

Bertoncelj izbira med Damjanom in Bartolom

Bertoncelj je pohvalil celotno ekipo v Saporu ter že izbral šesterico za prve smučarske polete v sezoni, ki bodo konec tedna na letalnici v Oberstdorfu. V Nemčijo bodo poleg Zajca odpotovali še Anže Lanišek, Anže Semenič, Domen Prevc, Jurij Tepešin Žiga Jelar, o sedmem potniku pa se bo glavni trener odločil po sredinem treningu v Planici med Jernejem Damjanomin Tilnom Bartolom.

"Takoj po novinarski konferenci nas čaka trening v telovadnici, jutri pa bomo pred odhodom v Oberstdorf skakali še v Planici. Reprezentanca je v dobršni meri že določena, sedmega potnika bomo izbrali po sredinem treningu,"je zatrdil glavni trener A-ekipe. Čast prvih poletov sezone je spet pripadla Oberstdorfu, kjer bodo tri posamične tekme.