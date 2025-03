Zajc prepričan: Če Domen ne stori napake, je globus njegov

OGLAS

Po štirih od šestih preizkušenj v poletih je v najboljšem položaju Domen Prevc s 305 točkami. Drugi Timi Zajc zaostaja 83 točk, Andreas Wellinger na tretjem mestu pa 95. Teoretične možnosti ima sicer še nekaj skakalcev, a že četrti Rjoju Kobajaši ima denimo velikih 140 točk zaostanka, kar je bolj ali manj neulovljivo. Sploh upoštevajoč trenutno formo slovenskih skakalcev. Prevc jo je najbolj potrdil z 246,5 metra dolgim poletom na četrtkovem prvem treningu. V kvalifikacijah se je, kot je povedal sam, še nekoliko lovil, a kljub temu končal na visokem četrtem mestu. "O številkah res ne razmišljam. Sem takšen, da ko delam eno stvar, sem samo v tem. Več stvari naenkrat me samo ovira in bega pri doseganju ciljev. Rad imam, kako bi temu rekel, ravno misel, ki me pelje do cilja," je o boju za mali kristalni globus razmišljal Prevc.

Domen Prevc z navijači icon-picture-layer-2 1 / 19

Zajc: Če Domen ne stori napake, je v bistvu odločeno Timi Zajc na drugem mestu kljub še ulovljivim 83 točkam zaostanka ne razmišlja o boju za globus. "Vemo, da ima Domen tako veliko prednost, da če ne stori velike napake, je v bistvu odločeno," je povedal po četrtkovih kvalifikacijah, kjer je osvojil sedmo mesto. Čeprav slovenska skakalca boja za kristalni globus nista želela obešati na veliki zvon, so bile besede njunega glavnega trenerja Roberta Hrgote vendarle nekoliko drugačne. Izpostavil je, da globus, čeprav v boju zanj šteje samo šest preizkušenj, še kako šteje. "Samo dva globusa imamo v našem športu. Če osvojiš enega, je cilj dosežen. Želja je, ampak fokus moramo držati na načinu skakanja, ki je fante pripeljal v ta položaj," je dodal Hrgota. Kdo bo nasledil Jelarja? Mali kristalni globus najboljšemu letalcu zime podeljujejo od sezone 1990/1991. Prvi zmagovalec je bil Stephan Zünd. Najuspešnejši so Peter Prevc ter Avstrijca Stefan Kraft in Gregor Schlierenzauer s po tremi globusi. Kot prvi Slovenec ga je leta 1997 sicer osvojil Primož Peterka, Robert Kranjec je dvakrat slavil v letih 2010 in 2012. Kot zadnji Slovenec z zmago v seštevku poletov pa se lahko pohvali Žiga Jelar v sezoni 2021/2022. Vse kaže, da Jelar ne bo več dolgo držal tega naziva.

Andreas Wellinger je z zmago v kvalifikacijah pokazal, da še ni rekel zadnje. FOTO: Damjan Žibert icon-expand