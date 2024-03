Na srečo nič hujšega, a Zajčeve sezone je najverjetneje konec

Malo po 10. uri so premnoge slovenske zastave v izteku letalnice pod Poncami zavihrale, ko se je na zaletni rampi pojavil Timi Zajc. Takoj po odskoku je bilo kljub znižanju naleta jasno, da bo šlo daleč. Na koncu je svetovni prvak z velike skakalnice v Planici pristal pri 242 metrih in pol, a je pri poskusu doskoka žal izgubil nadzor in končal v snegu.

Po nekaj minutah zatišja so ga vidno pretresenega odpeljali iz izteka velikanke in kmalu so s smučarske zveze sporočili, da v drugi seriji ne bo mogel nastopiti. "Takoj ko sem prišel iz izteka, sem bil kar 'bogi'. Slabo in vroče mi je bilo," je razkril po tem, ko je bila žirija ob 11. uri zaradi premočnega vetra prisiljena odpovedati drugo serijo.