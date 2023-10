Zajc: Vsak bi si želel ponoviti lansko sezono

Slovenski smučarski skakalci in skakalke so že v nizkem startu pred začetkom nove sezone, ki se bo za moški del skakalne karavane pričel konec novembra s tekmo v Ruki, za dekleta pa v začetku decembra s preizkušnjo v olimpijskem Lillehammerju. Cilji v obeh taborih so zelo visoki.

Skakalce čaka še finale poletne velike nagrade v Klingenthalu, kjer blesti Nika Križnar, ki je dosegla kar šest zaporednih zmag in bo konec tedna osvojila tudi skupni seštevek. "Glede na zadnje treninge sicer nisem zadovoljna, a če mi bo uspelo prenesti občutke z zadnjih tekem tudi v Nemčijo, bom zelo zadovoljna," je na današnjem druženju s predstavniki sedme sile dejala Križnarjeva. Dekleta sezono začenjajo na začetku decembra v Lillehammerju, fantje teden dni prej v Ruki. "Na vsaki tekmi gremo po visoke uvrstitve," pravi trener Robert Hrgota, ki je dal najboljšim poleti nekaj več premora, saj se je lanska sezona zavlekla celo v april, poleti pa so skakalci nastopili še na evropskih igrah na Poljskem. "Naši cilji bodo pozimi ostali nespremenjeni," še dodaja Velenjčan, še vedno dobre volje po lanskih uspehih na SP ter zaključku sezone v poletih in dvojno slovensko zmago pred domačim občinstvom.