Zajc: Zdi se mi, da sem imel v tej sezoni opremo preveč prilagojeno za polete

"Ne vem, če bi vedel, bi gotovo že prej to popravil. Ampak generalno gledano se mi zdi, da sem imel v tej sezoni opremo malo preveč prilagojeno za polete." Tako je nekaj zadovoljstva dobil vsaj na poletih, čeprav je, kot je razkril, sam pričakoval še več. "Saj medalja je bila, mogoče sem res tisti dan malo preveč pričakoval. Želel sem si zlato, bil pa sem bronast. Malo sem bil razočaran in tisti dan ni bilo toliko veselja," je razkril Zajc.

"Glede na letošnjo sezono se kar zelo veselim Planice, saj bom imel spet priložnost, da še kaj osvojim," je uvodoma v pogovoru z novinarji pred odhodom na finale sezone dejal Timi Zajc in dodal, da se mu po lanski sezoni pravzaprav zdi, da je njegov letošnji izkupiček manjši od pričakovanj. "Po lanski sezoni sem letos malenkost ostal prazen, ni tistega občutka, da je vse tako, kot mora biti. Zdi se mi, da mi večkrat ni šlo, kot pa da mi je. Za naslednjo sezono si želim, da bi jo v celoti 'oddelal' na višji ravni," je dejal in dodal, da pravzaprav ne ve, zakaj prihaja do tolikšnih nihanj.

"Kar je bilo v sezoni potrebno, sem oddelal, zmago sem tudi dosegel, ampak čutim, da to še ni to za letos. Želim si, da bi zdaj za planiški vikend prišla nekakšna potrditev celotne sezone. V Planico ne grem le uživat. Želim si, da bi bil na obeh posamičnih tekmah na koncu v izteku še na podelitvi. Možnosti so, bomo pa videli, kako mi bo uspelo." Odprt je tudi še boj za mali kristalni globus za polete, čeprav ima Avstrijec Stefan Kraft na vrhu 91 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem, rojakom Danielom Huberjem, in še dve točki več od Zajca na tretjem mestu.

"V bistvu je teoretično boj še odprt, ampak kot sem rekel, mi do zdaj ni šlo vse tako, kot sem si želel. Vendar pa mi ta vikend gotovo še lahko prinese nekaj veselja. V Planici bo treba v dogovoru s selektorjem glede na izkušnje iz prejšnjih let, če bodo seveda v drugi seriji v igri stopničke, znižati 'rampo'." Kot je poudaril Zajc, je njegovo počutje ob boleznih v ekipi Petra Prevca in Lovra Kosa zelo dobro.

"Jaz sem kar zelo spočit, celotno norveško turnejo sem se kar malo pazil, da sem v dobrem stanju prišel v Vikersund. Pozna se tudi, da sem vmes izpustil en vikend, gotovo pa tudi to, da je bilo svetovno prvenstvo na sporedu tako zgodaj v sezoni. Zdaj sem dobro pripravljen za Planico," je zatrdil slovenski zvezdnik.