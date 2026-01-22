Naslovnica
Zimski športi

Zajc: Želim si kolajno, a rdeč karton mi je pustil posledice

Ljubljana, 22. 01. 2026 09.29 pred dvema minutama 3 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Timi Zajc

Smučarski skakalec Timi Zajc je že pred sezono napovedal, da je njegov osebni cilj zime svetovno prvenstvo v poletih. Petindvajsetletnik ima s SP letalcev ob dveh ekipnih zlatih kolajnah tudi že posamična srebro in bron, manjka mu le še zlato odličje. "Težko je govoriti o pričakovanjih, če imaš v ekipi najboljšega na svetu, Domna Prevca," je dejal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Seveda si želim kolajno, manjka mi le še zlata posamična. Vse bom naredil za to, da bi se mi v Oberstdorfu 'poklopilo'. Vemo, da vedno ni vse v tvojih rokah, narediš, kar lahko, za tak uspeh pa se mora iziti tudi vse ostalo," je uvodoma dejal Timi Zajc in v isti sapi dodal: "Vemo, da je Domen v neverjetni formi."

Timi Zajc
Timi Zajc
FOTO: Profimedia

"Moramo počakati na petek, ob koncu dneva pa bomo videli, kakšne so realne možnosti za naslov. Kot glavnega tekmeca vidim Domna, po mojem, da ga prav vsak tekmovalec tako vidi," je v smehu dodal. Kot je povedal pred odhodom v Nemčijo, mu je rdeč karton - diskvalifikacija na uvodnih dveh tekmah novoletne turneje zaradi nepravilnega dresa - pustil posledice, a opremo so zdaj uredili.

Preberi še 'Dres Timija Zajca je pred tekmo ustrezal vsem meritvam'

Pripravljenost je ocenil kot zelo dobro, razkril pa je tudi, kako težko mu je bilo po novoletni turneji. "Takrat sem bil res na visoki ravni, potem pa je prišlo do diskvalifikacij in to za glavo ni enostavno. Zagotovo mi je pustilo posledice." Tudi vrnitev nazaj v svetovni pokal je bila težka, pravi. "Enostavno z glavo nisi več pri sami tehniki skokov, ampak se pred tekmo ukvarjaš z dresom, razteguješ, razmišljaš, kaj če se spet zgodi diskvalifikacija. Zdaj mislim, da mi je uspelo predelati vse to in se spet bolj osredotočiti samo na skoke. Treba je pustiti, kar ni v tvojih rokah."

Domen Prevc in Timi Zajc
Domen Prevc in Timi Zajc
FOTO: Profimedia

Prvih poletov v sezoni se veseli, tudi letalnica Heini-Klopfer mu zelo leži, saj je na njej ob vsakem nastopu v Obertsdorfu tudi zmagal. Najprej je tam leta 2019 slavil svojo sploh prvo zmago v svetovnem pokalu, pa tudi v letih 2022, 2024 in 2025. Skupno ima pet zmag, enkrat je slavil tudi na poletih v Planici. "Od diskvalifikacij je minilo nekaj časa, zdaj pa prihaja tekma, za katero vemo, da tam ne odločajo 3 milimetri, ampak letalske sposobnosti. In zavedam se, da sezone še ni konec, veliko se da še osvojiti. Moram gledati pozitivno naprej," je poudaril Zajc, ki na letalnici ne pričakuje posebnih težav.

Preberi še Skakalci strnili vtise pred Oberstdorfom

"Imamo tri polete v četrtek, to je dovolj časa, da se ujameš z letalnico. Ni me strah, da mi ne bi šlo, ampak za najvišja mesta moraš narediti presežek. Letalnica je posebna, celoten nalet je v zraku in pogled z vrha je malo strašljiv. Je zelo strma, a ima poseben čar," je o eni od svojih najljubših naprav dejal Zajc. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Na letalnici ti oprema ne more tako pomagati, kolikor moraš sam narediti v zraku. Tudi zato mi bo na Bavarskem lažje," je še dejal eden od favoritov za odličja, katerega glavna naloga bo odmisliti dosedanje dogodke v sezoni in se osredotočiti samo na svoje nastope.

smučarsko skoki timi zajc

