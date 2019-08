Zajc zmagal v Courchevelu, Bartol četrti

Na sobotni tekmi je Timi Zajc skočil 131,5 in 133,5 metra ter za 4,4 točke premagal vodilnega po prvi seriji Norvežana Roberta Johanssona(132 in 128 m). Tretji je bil Japonec Naoki Nakamura. Zajc je do zmage prišel z najboljšim drugim skokom, potem ko je bil po prvi seriji četrti. Bartol (130 in 127 m) pa je v finalu zdrsnil z drugega na četrto mesto. V finalu je nastopil še Domen Prevc(126 in 131 m), ki je bil na koncu 25. Anže Lanišek s 36., Žiga Jelars 44. in Anže Semeničs 50. mestom pa so bili prekratki za drugi nastop.

Zajc je na svoji drugi tekmi poletne velike nagrade dosegel še drugo zmago; slavil je že na uvodu v Wisli, potem pa izpustil tekmo v Hinterzartnu. Po sobotni v Courchevelu ima v skupnem seštevku 200 točk, drugi je Nemec Karl Geiger s 172, tretji pa Rus Jevgenij Klimov s 105. Bartol (79) je skupno osmi, Peter Prevc(76), ki v Franciji ni nastopil, pa deveti.

Sezona poletne velike nagrade se bo nadaljevala naslednji konec tedna s tekmo v poljskih Zakopanah.