Zajc zmagovalec poletne VN v Wisli, Peter Prevc deseti

Timi Zajc je v prvi seriji skočil 133,5 metra, v drugi pa 128,5 metra, skupaj je zbral 277,9 točke. Kubacki je zbral 271,3 točke, Klimov pa 266,8 točke. Kubacki je s 131 metri imel daljavo druge serije, Klimov pa s 135 metri prve serije. Zajc je zmagal drugič v karieri med elito, prvi uspeh je vpisal v zadnji zimi na letalnici v Oberstdorfu.

Bartol je bil po prvi seriji šesti, Prevc pa deseti. Prvi je na koncu tekmo končal s skokoma 132,5 in 123 metri ter 253,9 točke, drugi pa s skokoma 128 in 122 metri ter 252,6 točke. Brez finala sta ostala Anže Lanišek na 36. mestu in Žiga Jelar na 42.

V soboto so slovenski skakalci ekipno tekmo končali na drugem mestu, pred njimi so bili le Poljaki. Naslednja tekma poletne VN bo že prihodnji konec tedna v Hinterzartnu. Na sporedu so tekma mešanih ekip ter posamični tekmi za skakalce in skakalke.